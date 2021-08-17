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Самарастат проводит выборочное обследование рабочей силы и трудоустройства выпускников

17 августа 2021 16:11
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Опрос проводится интервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.

В августе Самарастат проводит выборочное обследование рабочей силы и выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, которые получили среднее профессиональное и высшее образование (как модуль выборочного обследования рабочей силы).

На основании данных обследования рабочей силы формируется официальная статистическая информация о качественном составе рабочей силы, занятых, безработных, лицах, не входящих в состав рабочей силы, об участии населения в различных формах трудовой деятельности, о недоиспользовании рабочей силы в обследуемом возрасте.

Результаты наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, позволят получить информацию об особенностях обучения в образовательной организации среднего профессионального и высшего образования, о способах поиска работы после окончания образовательной организации, трудностях при попытках оформиться на работу, о соответствии полученных знаний и умений потребностям для выполнения должностных обязанностей.

Получение и обработка данных проводимого наблюдения осуществляется исключительно для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных.

Опрос проводится интервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.

Информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефону 8(846) 263-89-76.

Теги: медобследование обследование Самарастат

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