«Самара, я привит!»: в условия акции внесены дополнения

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В Самаре продолжается акция «Самара, я привит!». Теперь принять участие в ней могут не только горожане, получившие оба компонента прививки от COVID-19, но и те, кто вакцинировался однокомпонентной вакциной «Спутник лайт» в период с 26 июля по 31 августа 2021 года. Зарегистрироваться необходимо на сайте самара-я-привит.рф.

Среди участников второго этапа акции будут разыграны телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в театры и музеи. Также подарки предоставили и компании экосистемы Сбера: СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА.

1 сентября 2021 года определят победителей. После этого в течение двух дней на электронную почту или посредством СМС придет информация о дате и месте получения приза.



Напомним, первый этап акции прошел с 1 по 25 июля 2021 года. Свое желание получить ценный подарок изъявили более 9 500 самарцев.