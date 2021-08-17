Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
По проспекту Карла Маркса в Самаре вводятся временные ограничения движения транспорта
На должность исполняющего обязанности главы города назначили Анатолия Лукиенко.
Глава Сызрани Николай Лядин покидает свой пост 
Почти 37 тысяч доз "Спутника V" и 18 тысяч доз "Спутника лайт".
В Самарскую область доставили очередную партию вакцины
Отбор лучших практик и проектов будет проходить в два этапа.
Заявки на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России-2021» принимаются до 29 августа
Спешите загрузить свои видеоролики с выполнением различных элементов комплекса упражнений «Утренняя зарядка».
Сегодня завершается прием заявок на участие в конкурсе "Спортивная семья - здоровая семья!"
Опрос проводится интервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.
Самарастат проводит выборочное обследование рабочей силы и трудоустройства выпускников
Теперь принять участие в ней могут не только горожане, получившие оба компонента прививки от COVID-19.
«Самара, я привит!»: в условия акции внесены дополнения
Деятельность РЦК оценивалась по ряду критериев, как дистанционно, так и в очном формате.
Региональный центр компетенций Самарской области прошел сертификацию ФЦК
Наверх
Самара  +36 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.48
0.09
EUR 86.48
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Поехали!»: журналисты и блогеры посетят базу проекта Active Time
В регионе проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Самара, я привит!»: в условия акции внесены дополнения

17 августа 2021 16:03
110
Теперь принять участие в ней могут не только горожане, получившие оба компонента прививки от COVID-19.

В Самаре продолжается акция «Самара, я привит!». Теперь принять участие в ней могут не только горожане, получившие оба компонента прививки от COVID-19, но и те, кто вакцинировался однокомпонентной вакциной «Спутник лайт» в период с 26 июля по 31 августа 2021 года. Зарегистрироваться необходимо на сайте самара-я-привит.рф.

Среди участников второго этапа акции будут разыграны телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в театры и музеи. Также подарки предоставили и компании экосистемы Сбера: СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА.

1 сентября 2021 года определят победителей. После этого в течение двух дней на электронную почту или посредством СМС придет информация о дате и месте получения приза.
 
Напомним, первый этап акции прошел с 1 по 25 июля 2021 года. Свое желание получить ценный подарок изъявили более 9 500 самарцев.

Теги: акция вакцинация продолжается

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Среди участников акции будут разыграны телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в театры и музеи.
13 августа 2021, 17:18
Акция "Самара, я привит!" продолжается
Среди участников акции будут разыграны телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в театры и музеи. Общество
1096
«Самара, я привит!»: определены победители акции
27 июля 2021, 14:03
«Самара, я привит!»: определены победители акции
Свое желание получить ценный подарок изъявили более 9 500 горожан. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1203
Принять участие в акции могут самарцы старше 18 лет, проживающие в Самаре и привившиеся в период с 1 по 25 июля вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.
08 июля 2021, 16:58
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались более 1500 горожан 
Принять участие в акции могут самарцы старше 18 лет, проживающие в Самаре и привившиеся в период с 1 по 25 июля вторым компонентом вакцины от коронавирусной... Общество
1745
В центре внимания
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
132
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
299
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
671
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 августа 2021  13:36
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1072
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
1400
Весь список