Самара вошла в топ-5 рейтинга городов с самыми вежливыми водителями

По мнению пешеходов, самые вежливые водители — в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. С точки зрения самих водителей, уровень культуры на дорогах выше в Красноярске, Екатеринбурге, двух столицах и Самаре. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 13 тыс. представителей экономически активного населения из городов-миллионников. Пешеходам и автолюбителям из мегаполисов предложили оценить уровень вежливости на дорогах в их городах, в том числе и в Самаре.
Пешеходы считают, что самые вежливые водители — в Москве: средняя оценка их поведения на дорогах составляет 3,5 балла по 5-балльной шкале. На втором месте — водители из Санкт-Петербурга (в среднем 3,4 балла по версии тех, кто водит и не водит автомобиль).
Самара занимает четвертую строку в рейтинге (3,2 балла). В 2021 году в городе этот показатель был равен 3,3 баллам у водителей и 2,9 – у пешеходов.
Ниже всего культуру поведения водителей оценили в Казани и Новосибирске — там «автовежливость», по мнению пешеходов, не дотягивает даже до «тройки» (по 2,7 балла из 5).
С позиции тех, кто сам бывает за рулем, ситуация выглядит несколько иначе. Самые вежливые водители живут в Красноярске: в среднем их поведение на улицах города оценивается на 3,7 балла. На втором месте — Екатеринбург (здесь культуре вождения поставили 3,6 балла из 5). Две столицы и Самара занимают третье место: местные водители поставили своим «коллегам по трассе» в среднем по 3,4 балла.
Контекстный анализ комментариев показывает, что пешеходы чаще всего оценивают соблюдение скоростного режима и правил парковки в городской черте, готовность пропускать переходящих улицу на «зебре» и переходах, оборудованных светофорами для пешеходов, а также аккуратность вождения во время дождей и слякоти. Среди автомобилистов больше всего нареканий вызывают рискованные перестроения, шоферы, которые не пользуются «поворотниками», любители громкой музыки, не слышащие сигналов других участников дорожного движения. И если пешеходы в шоке от лихачей, то водители — от тихоходов на трассе.
По сравнению с 2021 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, свои показатели улучшили несколько городов: пешеходы в этом году поставили более высокие оценки за вежливость автолюбителям из Екатеринбурга и Омска (плюс по 0,5 балла), Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга (плюс по 0,4 балла), Волгограда, Воронежа и Самары (плюс по 0,3 балла). Уровень культуры вождения в Уфе с точки зрения пешеходов возрос на 0,3 балла, а с точки зрения автолюбителей — снизился также на 0,3 балла. Водители Перми оценили вежливость своих «коллег» на 0,3 балла ниже, чем 2 года назад. Судя по комментариям опрошенных, больше всего нареканий вызывает вежливость на дорогах водителей такси. А лучше всего культура участников дорожного движения там, где развита сеть камер видеонаблюдения.
Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск
Время проведения: 5 октября 2022 года — 12 января 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет
Размер выборки: 13000 респондентов — по 1600 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 700 респондентов из других городов-миллионников