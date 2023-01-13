Самара вошла в топ-5 рейтинга городов с самыми вежливыми водителями

132

По мнению пешеходов, самые вежливые водители — в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. С точки зрения самих водителей, уровень культуры на дорогах выше в Красноярске, Екатеринбурге, двух столицах и Самаре. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 13 тыс. представителей экономически активного населения из городов-миллионников. Пешеходам и автолюбителям из мегаполисов предложили оценить уровень вежливости на дорогах в их городах, в том числе и в Самаре.

Пешеходы считают, что самые вежливые водители — в Москве: средняя оценка их поведения на дорогах составляет 3,5 балла по 5-балльной шкале. На втором месте — водители из Санкт-Петербурга (в среднем 3,4 балла по версии тех, кто водит и не водит автомобиль).

Самара занимает четвертую строку в рейтинге (3,2 балла). В 2021 году в городе этот показатель был равен 3,3 баллам у водителей и 2,9 – у пешеходов.

Ниже всего культуру поведения водителей оценили в Казани и Новосибирске — там «автовежливость», по мнению пешеходов, не дотягивает даже до «тройки» (по 2,7 балла из 5).