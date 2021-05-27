Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара вошла в топ-5 городов России по обучаемости против мошенников
Самара вошла в топ-5 городов России по обучаемости против мошенников
Каждый пятый ребенок в Самаре проведет лето дома
Каждый пятый ребенок в Самаре проведет лето дома
В Тольятти пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере
В Тольятти пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере
На территории Нефтегорского района началось строительство сразу двух новых объектов водоснабжения
На территории Нефтегорского района началось строительство сразу двух новых объектов водоснабжения
У самарского алиментщика арестовали BMW
У самарского алиментщика арестовали BMW
Индекс RSBI: в апреле продажи среднего бизнеса вышли на исторический максимум
Индекс RSBI: в апреле продажи среднего бизнеса вышли на исторический максимум
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самарской области до конца 2021 года проведут ремонт более двух тысяч многоквартирных домов
В Самарской области до конца 2021 года проведут ремонт более двух тысяч многоквартирных домов
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
0.07
EUR 89.94
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара вошла в топ-5 городов России по обучаемости против мошенников

27 мая 2021 11:19
72
Самара вошла в топ-5 городов России по обучаемости против мошенников

Жители Самары оказались в числе россиян, наиболее открытых к антифрод-обучению. Об этом свидетельствуют результаты социально-информационной кампании Тинькофф по обучению жителей страны противодействию мошенничеству через российские таксофоны. Почти каждый третий самарец отвечал на звонки таксофонов и прослушивал их до конца. Также Самарская область входит в число регионов с самым низким уровнем подверженности мошенническим атакам.

Информационная кампания является продолжением образовательного направления экосистемы Тинькофф по повышению финансовой грамотности населения в отношении фрода и спама. «Таксофонную кампанию» проводит голосовой ассистент Олег, который во время звонков дает жителям страны советы, как распознать мошенничество и защититься от него, а также демонстрирует наиболее частые сценарии разговоров аферистов и уловки, которые они используют. В рамках кампании было совершено почти 2 миллиона звонков.  Почти полмиллиона жителей из 82,2 тыс. населенных пунктов страны приняли участие в образовательной кампании.

Одними из самых активных среди них оказались жители Самары. Почти треть из них (28%) отвечали на звонки таксофонов и прослушивали до конца основные правила самозащиты от злоумышленников, а также записи реальных разговоров потенциальных жертв и мошенников. Многие из ответивших жителей региона при этом старались поддерживать диалог и узнавать подробности.

В первой пятерке самых обучаемых городов России также оказались Иркутск (34,0%), Омск (33,8%), Новосибирск (33,6%), Казань (31,0%).

По данным Tinkoff Data, Самарская область также входит в число регионов с самым низким Fraud Index, который отражает подверженность жителей региона мошенническим атакам. В Самарской области по итогам 2020 года этот показатель составлял 1,57 пункта (для сравнения в Москве — 2,59 пунктов).

Теги: мошенничество Телефонный мошенник

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россиян предупреждают о новой схеме телефонных мошенников
26 мая 2021, 13:08
Россиян предупреждают о новой схеме телефонных мошенников
В последнее время злоумышленники стали часто звонить от имени следователей, предлагая поучаствовать в некой операции государственной важности. Криминал
257
В Октябрьске сотрудница интернет-магазина перевела мошеннику более 195 тысяч рублей
20 мая 2021, 12:45
В Октябрьске сотрудница интернет-магазина перевела мошеннику более 195 тысяч рублей
Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, пытающихся «защитить» вас от несуществующих кредитов. Криминал
496
В Чапаевске экономист переслала мошенникам больше 5 миллионов
19 мая 2021, 09:35
В Чапаевске экономист переслала мошенникам больше 5 миллионов
Не доверяйте мошенникам! Сотрудники банков никогда не звонят клиентам, чтобы сообщить о подозрительных транзакциях. Криминал
490
В центре внимания
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
351
26 мая 2021  14:06
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
Общество
1330
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
26 мая 2021  13:37
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
Транспорт
556
Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров
26 мая 2021  11:51
Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров
Экономика
365
Дмитрий Азаров поздравил самарских выпускников с последним звонком
26 мая 2021  11:47
Дмитрий Азаров поздравил самарских выпускников с последним звонком
Образование
416
Весь список