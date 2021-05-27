Самара вошла в топ-5 городов России по обучаемости против мошенников

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Жители Самары оказались в числе россиян, наиболее открытых к антифрод-обучению. Об этом свидетельствуют результаты социально-информационной кампании Тинькофф по обучению жителей страны противодействию мошенничеству через российские таксофоны. Почти каждый третий самарец отвечал на звонки таксофонов и прослушивал их до конца. Также Самарская область входит в число регионов с самым низким уровнем подверженности мошенническим атакам.

Информационная кампания является продолжением образовательного направления экосистемы Тинькофф по повышению финансовой грамотности населения в отношении фрода и спама. «Таксофонную кампанию» проводит голосовой ассистент Олег, который во время звонков дает жителям страны советы, как распознать мошенничество и защититься от него, а также демонстрирует наиболее частые сценарии разговоров аферистов и уловки, которые они используют. В рамках кампании было совершено почти 2 миллиона звонков. Почти полмиллиона жителей из 82,2 тыс. населенных пунктов страны приняли участие в образовательной кампании.

Одними из самых активных среди них оказались жители Самары. Почти треть из них (28%) отвечали на звонки таксофонов и прослушивали до конца основные правила самозащиты от злоумышленников, а также записи реальных разговоров потенциальных жертв и мошенников. Многие из ответивших жителей региона при этом старались поддерживать диалог и узнавать подробности.

В первой пятерке самых обучаемых городов России также оказались Иркутск (34,0%), Омск (33,8%), Новосибирск (33,6%), Казань (31,0%).

По данным Tinkoff Data, Самарская область также входит в число регионов с самым низким Fraud Index, который отражает подверженность жителей региона мошенническим атакам. В Самарской области по итогам 2020 года этот показатель составлял 1,57 пункта (для сравнения в Москве — 2,59 пунктов).