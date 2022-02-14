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Самара вошла в топ-10 городов России по расходам на работу с бездомными животными

14 февраля 2022 12:35
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Самара вошла в топ-10 городов России по расходам на работу с бездомными животными

В Самаре на работу с бездомными животными потратили 22 млн рублей за 2021 год и стерилизовали 1887 собак. Но сколько всего в городе псов и скольким еще нужна стерилизация — никто не знает. 

Как показало исследование «Важных историй» (Минюст считает издание иноагентом), в российских регионах нет универсальной методики подсчета бездомных животных, а в 30 регионах из 85 нет вообще никакой методики.

Без этих методик местные власти просто не знают, сколько всего в регионе уличных животных, какая доля из них должна быть стерилизована и сколько денег требуется, чтобы с помощью процедуры отлова, стерилизации, вакцинации и возврата на улицу (ОСВВ) уменьшать популяцию бездомных животных. 

«Есть ощущение, что они [власти] берут данные, допустим, прошлого года: „в том году у нас словили 500 собак, давайте в этом напишем 600, чтоб не прогадать“. Это все делается на ощупь, но от этого не будет никакой эффективности», — так проблему контроля эффективности прокомментировала руководительница фонда помощи животным «Ника» Вера Митина. Фонд отвечает за исполнение программы по ОСВВ в 11 административных округах Московской области.

Всего в 2021 году российские муниципалитеты различных уровней потратили на стерилизацию бездомных животных около 1,6 миллиарда рублей, подсчитали «Важные истории», опираясь на данные портала госзакупок. Если взять среднюю стоимость комплекса услуг за одну собаку (по России это 7–8 тысяч рублей), то можно предположить, что на эти деньги могли обработать всего около 200–230 тысяч собак.
 

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