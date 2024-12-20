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Самара вошла в ТОП-10 городов России, где жители чаще всего делегируют звонки голосовому помощнику

20 декабря 2024 12:20
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Самара вошла в ТОП-10 городов России, где жители чаще всего делегируют звонки голосовому помощнику

Цифровая экосистема МТС провела опрос о мобильных привычках пользователей смартфонов. В результате исследования выяснилось, что жители Самарской области, как и представители других регионов, стали в 2,5 раза чаще   переводить телефонные разговоры на цифровых секретарей.

Главными причинами перевода звонков стали тревожность и нежелание тратить время на разговоры. Самара же вошла в ТОП-10 городов страны, где такую функцию использовали чаще всего.

В среднем каждый пользователь переводит 55 вызовов в месяц на телефонного секретаря. Респонденты отметили, что перевод звонков позволяет им сосредоточиться на важных делах, передавая обработку входящих звонков надежному помощнику.

Аналитики отметили, что разные поколения имеют свои предпочтения в общении. Жители Самарской области в возрасте 35-55 лет преимущественно предпочитают телефонные звонки, в то время как молодое поколение (14-30 лет) склонно использовать мессенджеры и голосовые сообщения для общения.

Самарские женщины оказались более осторожными в отношении неизвестных номеров: 31% женщин признались, что испытывают тревогу перед ответом на такие звонки, в отличие от мужчин, где этот показатель составил лишь 20%. Мужчины же демонстрируют большую готовность отвечать на любые входящие вызовы.

Тем временем, результаты опроса показывают, что большинство людей осознают проблему бесполезной траты времени на ненужные разговоры, решить которую помогают цифровые решения. Например, сервис МТС Секретарь предоставляет возможность записи сообщений в текстовом и аудиоформате, обеспечивая удобный доступ к информации даже в те моменты, когда нет возможности сразу ответить на звонок.

 

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