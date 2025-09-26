Я нашел ошибку
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Самара станет частью масштабного просветительского Фестиваля «Учу великому»

26 сентября 2025 11:22
189
Самара станет частью масштабного просветительского Фестиваля «Учу великому», который пройдет в мультимедийных исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране. В рамках Фестиваля в исторических парках по всей стране состоятся открытые уроки, профориентационные занятия, кинопоказы, лекции, встречи с лучшими педагогами. Фестиваль проводится Министерством просвещения РФ и Фондом Гуманитарных проектов

К участию в мероприятиях Фестиваля в Самаре приглашаются работники образования, студенты вузов, техникумов и учащиеся старших классов школ г. Самара. Начало мероприятий в 13.00.

1 октября состоится церемония открытия Фестиваля. По окончании церемонии дадут свои мастер-классы члены Клуба «Учитель года Самаркой области» зам. директора частного образовательного учреждения «Кристалл» (г. Сызрань) Зимина Анжелика Игоревна и Романова Алла Владимировна, учитель истории МБОУ «Школы «Дневной пансион-84» г.о. Самара.

2 октября в рамках программы Фестиваля и цикла мероприятий «Умный четверг» состоится интерактивная лекция ректора Самарской Православной Духовной семинарии протоиерея Максима (Кокарева) «Православная церковь и образование».

3 октября в 13.00 пройдёт премьерный показ документального фильма «Наше наследие: сохранённое и возрождённое» проекта ИД «Аргументы и факты».

В дни проведения Фестиваля (с 1 по 3.10) в 11.00 посетителей Исторического парка «Россия – моя история» ждут бесплатные экскурсии «Учиться, учиться и ещё раз учиться…» о роли учителя в истории России.

В рамках фестиваля с 1 по 5 октября будет работать мультимедийная выставка «Роль учителя в истории России», вход свободный.

12+

