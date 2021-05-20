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Самара примет юбилейный XXX Фестиваль Российской студвесны в 2022 году

20 мая 2021 09:27
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Самара примет юбилейный XXX Фестиваль Российской студвесны в 2022 году

Новость об этом стала финальным аккордом гала-концерта Российской студенческой весны, который состоялся в Нижнем Новгороде в среду, 19 мая. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров получил специальный кубок – символ фестиваля – от председателя общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» Павла Красноруцкого, замгенерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Антона Серикова и Главы Нижегородской области Глеба Никитина.

«Я хочу поблагодарить своих друзей, товарищей Павла Павловича Красноруцкого, Антона Владимировича Серикова и его руководителя Алексея Геннадьевича Комиссарова, и Глеба Сергеевича Никитина – за прекрасную организацию студвесны. Я очень рад, что Российская студенческая весна возвращается на свою историческую родину – в Самару – там, где она родилась 30 лет назад», – не скрывая эмоций, сказал Губернатор Дмитрий Азаров.

«Я мог передать кубок только в эти надёжные руки, больше никому», – подчеркнул Глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Самара – родина студенческой весны. Напомним, ещё в 1992 году ученики самарских вузов, техникумов и училищ инициировали проведение Всероссийского фестиваля, который объединил на одной площадке творческое студенчество страны. В 1993 году инициатива была поддержана союзом молодёжи России, Правительством Самарской области и администрацией города и в этом же году фестиваль получил своё название – Российская студенческая весна.

На протяжении шести лет Самара была центром студенческого творчества, после чего в Самарскую область Фестиваль возвращался в 2002 и 2014 годах.

В прошлом году в День молодёжи самарские студенты предложили руководителю региона провести юбилейный фестиваль в Самарской области. Дмитрий Азаров поддержал инициативу и приложил все усилия к тому, чтобы заявка нашей губернии была одобрена на федеральном уровне.

При поддержке Губернатора в регионе активно развивается волонтёрство, студенческое творчество, движение КВН. Особое внимание уделяется талантливой молодёжи, причём как учащихся вузов, так и ссузов. Напомним, по инициативе Дмитрия Азарова в 2019 году существенно обновилась материально-техническая база средне-специальных учреждений. Молодым профессионалам самых востребованных профессий ежемесячно производятся доплаты. А в этом году выпускники школ, которые поступят в вузы и сузы региона, получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Это решение Губернатор озвучил во время своего Послания к депутатам губернской думы и жителям региона.

Кроме того, по поручению Губернатора при каждом СПО создан попечительский совет, в который входят представители крупнейших промпредприятий региона. Они принимают участие в разработке учебной программы, закупают оборудование, причём именно такое, на котором студентам в дальнейшем придётся работать на предприятиях.

Эти и многие другие уникальные практики региона Павел Красноруцкий подробно изучил во время визита в регион в конце апреля этого года. Во время встречи с Губернатором председатель российского союза молодёжи отметил, что опыт Самарской области очень интересен и может успешно тиражироваться на территории всей страны.

Итогом масштабной работы, проводимой в регионе, стало возвращение фестиваля Российской студенческой весны на берега Волги – в Самарскую область.

«Добро пожаловать на Самарскую землю в следующем году – на юбилейную российскую студенческую весну», – пригласил Глава региона молодёжь со всей страны.

В этом году российская студенческая весна объединила 3,5 тысячи самых талантливых студентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций из 85 регионов России. Приветствуя участников, Полномочный Представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил: фестиваль – это всегда яркое и запоминающееся событие не только для всех участников, но и для всей страны. «Организаторы фестиваля провели большую работу и организовали содержательные и яркие события, мероприятия для вас в различных областях: в музыке и хореографии, журналистике, в театральном и арт-искусстве. Вы имели возможность показать лучшие свои знания и умения, сравнить их с другими ребятами, обрести новых друзей, получить яркие впечатления на всю жизнь. Не останавливайтесь на достигнутом, удачи вам и успехов», – обратился Полпред к студенческому сообществу страны.

Самарскую область на фестивале представляли 73 человека – финалисты региональной студвесны. Это самая масштабная делегация от области за последние пять лет. Участники были заявлены во всех номинациях. По итогам наш регион забрал 12 наград – это рекорд с «домашней» студвесны 2014 года, сообщает пресс-служба облправительства.

 

Теги: Российская студенческая весна студвесна

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