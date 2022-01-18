Самара попала в ТОП-10 самых морозных крещенских ночей

215

Аналитики сервиса "Яндекс.Погода" узнали, в каких крупных российских городах самые суровые крещенские морозы. Самара оказалась на девятом месте рейтинга.

Специалисты "Яндекс.Погоды" изучили данные средней температуры воздуха 19 января в городах-миллионерах за последнее десятилетие:

Самые морозные Крещения оказались на Сибири: в Омске, Новосибирске и Красноярске. За ними следует Урал, а после — приволжские города-миллионеры с Самарой на девятом месте. Москва и Санкт-Петербург расположились ближе к концу рейтинга. Завершают список южные города России: Воронеж, Волгоград и Ростов-на-Дону.

Холоднее всего в Самаре на Крещение было в 2021 году: средняя температура воздуха составила −17,8°, а минимальная достигала до −20,8 градусов. В целом за 10 лет крещенские холода с минимальной температурой ниже −20° приходили в город дважды, пишет ГТРК Самара.

В 2022 году по прогнозам синоптиков крещенские морозы самарцам не грозят: ночью будет -3…-8°C, а днем всего -1…-6°C.

Искупаться в проруби в ночь на 19 января Самарцы смогут на Полевом спуске набережной, а также в купелях при городских храмах.