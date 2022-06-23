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Самара отпразднует День молодёжи

23 июня 2022 11:11
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Самара отпразднует День молодёжи

26 июня с 16:00 до 22:00 в Струковском саду (ул. Красноармейская, 2а) пройдёт праздничное мероприятие, в котором примут участие крупные молодёжные организации города. 

Эти выходные пройдут отлично, ведь в воскресенье, 26 июня, в нашем городе пройдёт масштабное праздничное мероприятие в честь «Дня молодёжи». В Струковском саду гостей будут ждать мастер-классы, викторины, лекции и отличное настроение!  

Свои площадки представят такие крупные молодёжные организации, как Самарский Дом молодёжи, Студенческие отряды Самарской области, «Волонтёры победы» Самарской области, Самарский Союз молодёжи и другие. Гости праздника смогут пообщаться с представителями организаций и волонтерами, чтобы узнать больше об их основной деятельности в интерактивном формате.

Точкой притяжения зрителей станет развлекательная программа на открытой эстраде. В течение всего праздника на сцене будут проходить презентации организаций-участников. Здесь же выступит крупнейшая спортивная организация по чирлидингу «Крылья». Также, зрители смогут принять участие в интерактиве «Делай добро, бро» от группы «КИНЕМО» и в первом в России музыкальном лото вместе с командой «MUSIC BINGO».

В завершении праздника на сцену выйдут известные музыкальные группы Самары, а в качестве хэдлайнера выступит группа «Comedoz» с такими хитами, как «Время», «Ямайка» и «Поцелуй прямо в сердце». Расписание выступлений можно найти в Приложении 1. 

Организатором является муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи». При поддержке департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.

12+
 

Расписание выступлений главной сцены

Время

Наполнение сцены

16.50 – 17.00

Начало работы главной сцены. Приветственные слова ведущего

17.00 – 17.10

Приветственное слово почетных гостей

17.10 – 17.35

Выступление представителей молодёжных НКО

17.35 – 17.40

Показательное выступление Физкультурно-спортивного клуба «КРЫЛЬЯ»

17.40 – 18.05

Выступление представителей молодёжных НКО

18.05 – 18.10

Показательное выступление Физкультурно-спортивного клуба «КРЫЛЬЯ»

18.10 – 18.30

Выступление представителей молодёжных НКО

18.30 – 19.35

Проведение интерактивной игры «Музыкальное бинго»

19:35 – 20:05

Выступление музыкальной группы «КИНЕМО»

20.10 – 20.40

Выступление музыкальной группы «TRAMONTANA!»

20.45 – 21.15

Выступление музыкальной группы «Bellini»

21.20 – 21.50

Выступление музыкальной группы «Comedoz»
Теги: Мероприятия

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