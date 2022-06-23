Самара отпразднует День молодёжи

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26 июня с 16:00 до 22:00 в Струковском саду (ул. Красноармейская, 2а) пройдёт праздничное мероприятие, в котором примут участие крупные молодёжные организации города.

Эти выходные пройдут отлично, ведь в воскресенье, 26 июня, в нашем городе пройдёт масштабное праздничное мероприятие в честь «Дня молодёжи». В Струковском саду гостей будут ждать мастер-классы, викторины, лекции и отличное настроение!

Свои площадки представят такие крупные молодёжные организации, как Самарский Дом молодёжи, Студенческие отряды Самарской области, «Волонтёры победы» Самарской области, Самарский Союз молодёжи и другие. Гости праздника смогут пообщаться с представителями организаций и волонтерами, чтобы узнать больше об их основной деятельности в интерактивном формате.

Точкой притяжения зрителей станет развлекательная программа на открытой эстраде. В течение всего праздника на сцене будут проходить презентации организаций-участников. Здесь же выступит крупнейшая спортивная организация по чирлидингу «Крылья». Также, зрители смогут принять участие в интерактиве «Делай добро, бро» от группы «КИНЕМО» и в первом в России музыкальном лото вместе с командой «MUSIC BINGO».

В завершении праздника на сцену выйдут известные музыкальные группы Самары, а в качестве хэдлайнера выступит группа «Comedoz» с такими хитами, как «Время», «Ямайка» и «Поцелуй прямо в сердце». Расписание выступлений можно найти в Приложении 1.

Организатором является муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи». При поддержке департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.

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Расписание выступлений главной сцены