Самара отпразднует День молодёжи

26 июня с 16:00 до 22:00 в Струковском саду (ул. Красноармейская, 2а) пройдёт праздничное мероприятие, в котором примут участие крупные молодёжные организации города.
Эти выходные пройдут отлично, ведь в воскресенье, 26 июня, в нашем городе пройдёт масштабное праздничное мероприятие в честь «Дня молодёжи». В Струковском саду гостей будут ждать мастер-классы, викторины, лекции и отличное настроение!
Свои площадки представят такие крупные молодёжные организации, как Самарский Дом молодёжи, Студенческие отряды Самарской области, «Волонтёры победы» Самарской области, Самарский Союз молодёжи и другие. Гости праздника смогут пообщаться с представителями организаций и волонтерами, чтобы узнать больше об их основной деятельности в интерактивном формате.
Точкой притяжения зрителей станет развлекательная программа на открытой эстраде. В течение всего праздника на сцене будут проходить презентации организаций-участников. Здесь же выступит крупнейшая спортивная организация по чирлидингу «Крылья». Также, зрители смогут принять участие в интерактиве «Делай добро, бро» от группы «КИНЕМО» и в первом в России музыкальном лото вместе с командой «MUSIC BINGO».
В завершении праздника на сцену выйдут известные музыкальные группы Самары, а в качестве хэдлайнера выступит группа «Comedoz» с такими хитами, как «Время», «Ямайка» и «Поцелуй прямо в сердце». Расписание выступлений можно найти в Приложении 1.
Организатором является муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи». При поддержке департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.
12+
Расписание выступлений главной сцены
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Время
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Наполнение сцены
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16.50 – 17.00
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Начало работы главной сцены. Приветственные слова ведущего
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17.00 – 17.10
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Приветственное слово почетных гостей
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17.10 – 17.35
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Выступление представителей молодёжных НКО
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17.35 – 17.40
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Показательное выступление Физкультурно-спортивного клуба «КРЫЛЬЯ»
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17.40 – 18.05
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Выступление представителей молодёжных НКО
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18.05 – 18.10
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Показательное выступление Физкультурно-спортивного клуба «КРЫЛЬЯ»
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18.10 – 18.30
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Выступление представителей молодёжных НКО
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18.30 – 19.35
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Проведение интерактивной игры «Музыкальное бинго»
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19:35 – 20:05
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Выступление музыкальной группы «КИНЕМО»
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20.10 – 20.40
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Выступление музыкальной группы «TRAMONTANA!»
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20.45 – 21.15
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Выступление музыкальной группы «Bellini»
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21.20 – 21.50
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Выступление музыкальной группы «Comedoz»