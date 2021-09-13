Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти пройдет открытие модернизированной состоится открытие Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина
В Тольятти пройдет открытие модернизированной состоится открытие Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина
В Турции перевернулся автобус с туристами
В Турции перевернулся автобус с туристами
В Самарской области ищут пропавшего мальчика
В Самарской области ищут пропавшего мальчика
Выплаты военным будут увеличивать сверх инфляции до 2023 года
Выплаты военным будут увеличивать сверх инфляции до 2023 года
Мишустин продлил возможность ввоза праворульных автомобилей без ГЛОНАСС
Мишустин продлил возможность ввоза праворульных автомобилей без ГЛОНАСС
Корпоративные клиенты Сбера всё чаще обращаются за помощью в чат
Корпоративные клиенты Сбера всё чаще обращаются за помощью в чат
Финал соревнований VolgaCTF 2021 пройдет в Самаре с 14 по 17 сентября
Финал соревнований VolgaCTF 2021 пройдет в Самаре с 14 по 17 сентября
В Сызрани водитель врезался в дерево
В Сызрани водитель врезался в дерево
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
-0.37
EUR 86.15
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара отметила День города: ФОТО

13 сентября 2021 11:09
167
Самара отметила День города: ФОТО

В этом году Самара празднует свой 435-летний юбилей.

Эпидобстановка внесла свои коррективы: мероприятия были не столь масштабными, как в предыдущие годы. Вместо массовых гуляний самарцев принимали множество отдельных площадок. На площади Куйбышева работала ярмарка, где можно было купить продукцию сельхозпроизводителей, приобрести декоративные растения, ознакомиться с товарами предпринимателей под брендом «Сделано в Самаре», отведать блюда национальных кухонь.

В разных районах, в парках и на набережной подготовлены были концерты и творческие программы. Приглашаем посмотреть и вспомнить, как это было!

А вечером горожан ждал грандиозный салют.

Фото: Дильдина Светлана

Фото по теме
Теги: В центре внимания День города Фоторепортажи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
12 сентября 2021, 11:23
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
Основанная в 1586 году  князем Григорием Засекиным, наша любимая Самара за несколько столетий из небольшой крепости на Волге превратилась в мегаполис. Общество
578
Сегодня Самара отмечает День города
12 сентября 2021, 10:11
Сегодня Самара отмечает День города
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на площадках проведения мероприятий количество зрителей будет ограничено. Общество
1982
Книжный фестиваль в в Струковском саду в Самаре: ФОТО
11 сентября 2021, 19:38
Книжный фестиваль в в Струковском саду в Самаре: ФОТО
Для гостей всех возрастов была подготовлена большая развлекательная программа.
Культура
1043
В центре внимания
Юбилейный Фестиваль 404 состоится в Самаре 25-26 сентября
13 сентября 2021  12:51
Юбилейный "Фестиваль 404" состоится в Самаре 25-26 сентября
95
В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров
13 сентября 2021  12:31
В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров
118
Самара отметила День города: ФОТО
13 сентября 2021  11:09
Самара отметила День города: ФОТО
163
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Кросса Нации»
13 сентября 2021  10:01
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Кросса Нации»
188
За 435 лет Самара из деревянной крепости стала огромным, современным промышленным городом, жители которого открыты ко всему новому, при этом сохранив историю, традиции и культуру.
12 сентября 2021  16:05
Сегодня жители Самары отмечают 435-летие со дня основания города
549
Весь список