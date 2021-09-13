Самара отметила День города: ФОТО

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В этом году Самара празднует свой 435-летний юбилей.

Эпидобстановка внесла свои коррективы: мероприятия были не столь масштабными, как в предыдущие годы. Вместо массовых гуляний самарцев принимали множество отдельных площадок. На площади Куйбышева работала ярмарка, где можно было купить продукцию сельхозпроизводителей, приобрести декоративные растения, ознакомиться с товарами предпринимателей под брендом «Сделано в Самаре», отведать блюда национальных кухонь.

В разных районах, в парках и на набережной подготовлены были концерты и творческие программы. Приглашаем посмотреть и вспомнить, как это было!

А вечером горожан ждал грандиозный салют.

Фото: Дильдина Светлана