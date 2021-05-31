Самара не вошла в десятку самых общительных городов

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По данным федерального социологического опроса, проведённого в мае 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom market, самыми общительными стали жители Ростова-на-Дону, Иваново и Краснодара.

Рейтинг был сформирован на основании пяти вопросов: скажите, для вас составляет сложность заговорить с незнакомым человеком? Легко ли вы завязываете новые знакомства? У вас широкий круг общения? Вы предпочитаете проводить свой досуг в одиночестве или в кругу друзей и знакомых? Вы можете назвать себя общительным человеком?

Рейтинг российских городов по общительности населения: Ростов-на-Дону (1), Иваново (2), Краснодар (3), Брянск (4), Севастополь (5), Саратов (6), Воронеж (7), Белгород (8), Саранск (9), Нижний Новгород (10), Волгоград (11), Самара (12), Уфа (13), Новосибирск (14), Владивосток (15), Санкт-Петербург (16), Казань (17), Екатеринбург (18), Красноярск (19), Пермь (20), Челябинск (21), Москва (22) и Омск (23).

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что для 63% опрошенных составляет сложность заговорить с незнакомым человеком, 34% респондентов, попавших в выборку указали, что легко заводят новые знакомства, при этом свой досуг в одиночестве предпочитают проводить 41% россиян, участвовавших в опросе.

Эксперт отметил, что при этом лишь 39% опрошенных россиян назвали себя общительными людьми.

Опрос проводился в 23 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2760 респондентов в возрасте от 18 до 73 лет.