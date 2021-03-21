Сальвадорская серфингистка погибла от удара молнии во время тренировки

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Сальвадорская серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла от удара молнии во время тренировки. Трагедия произошла на местном пляже Эль-Тунко, когда 22-летняя спортсменка находилась на водной поверхности, передает newsru.com.

Скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия, но девушка уже скончалась на пляже. Согласно информации Сальвадорской федерации серфинга, "небо было чистым, молния сверкнула внезапно".

Диас была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к предстоящему в конце мая соревнованию, которое будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.

Решение о включении серфинга в олимпийскую программу было принято на 129-й сессии Международного олимпийского комитета в августе 2016 года.

Фото из открытых источников