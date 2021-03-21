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Сальвадорская серфингистка погибла от удара молнии во время тренировки

21 марта 2021 22:00
84
Согласно информации Сальвадорской федерации серфинга, "небо было чистым, молния сверкнула внезапно".

Сальвадорская серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла от удара молнии во время тренировки. Трагедия произошла на местном пляже Эль-Тунко, когда 22-летняя спортсменка находилась на водной поверхности, передает newsru.com.

Скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия, но девушка уже скончалась на пляже. Согласно информации Сальвадорской федерации серфинга, "небо было чистым, молния сверкнула внезапно".

Диас была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к предстоящему в конце мая соревнованию, которое будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.

Решение о включении серфинга в олимпийскую программу было принято на 129-й сессии Международного олимпийского комитета в августе 2016 года.

 

Фото из открытых источников

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Комментарии

Социум
Согласно информации Сальвадорской федерации серфинга,
21 марта 2021  22:00
Сальвадорская серфингистка погибла от удара молнии во время тренировки
82
Не имеет значения, какое животное в доме: у каждого собственный набор микроорганизмов и вредителей, и риски заражения есть всегда.
21 марта 2021  20:12
О передающихся от домашних животных инфекциях рассказывает врач-терапевт 
125
Спасибо вам за трудолюбие, профессионализм и преданность профессии.
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