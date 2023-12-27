Салат оливье возглавил рейтинг надоевших россиянам новогодних блюд

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«Одноклассники» и Lady Mail.ru (проект VK) провели исследование и узнали, какое блюдо россияне считают самым любимым на новогоднем столе, а что, наоборот, устали готовить и есть накануне праздника. В опросе приняли участие более семи тысяч пользователей по всей стране. Результаты появились в распоряжении «Известий» 27 декабря.

Среди традиционных новогодних блюд больше всего россиянам надоел салат оливье: 16% респондентов выбрали именно его. Еще 13% проголосовали за крабовый салат, 7% — за селедку под шубой, 6% — за курицу с картошкой в духовке, 6% — за бутерброды со шпротами. Около трети (34%) опрошенных отметили, что ни одно новогоднее блюдо они не устали есть. Также 14% респондентов надоело не только есть, но и готовить оливье, 12% — селедку под шубой, 10% — холодец, что может быть связано с большим количеством ингредиентов и времени, которое требуется на приготовление этих закусок.

Салат оливье при этом оказался и самым любимым новогодним блюдом россиян: именно его выбрали большинство опрошенных (26%). Второе место заняла селедка под шубой (19%), третье — бутерброды с красной икрой (15%). Также в топ-5 любимых блюд на новогоднем столе вошли холодец (8%) и бутерброды с красной рыбой (8%). Меньшей популярностью среди респондентов пользуются курица с картошкой в духовке (5%), мясо по-французски (5%), крабовый салат (4%), салат «Мимоза» (2%), бутерброды со шпротами (2%) и заливная рыба (2%).

Аналитики ОК изучили темы, которые сильнее всего интересуют пользователей в преддверии Нового года. Подготовка новогоднего стола стала самой волнующей темой в сервисе «Увлечения». В частности, люди интересовались приготовлением закусок, оливье и других салатов, десертов. На втором месте оказался «Новогодний образ», на третьем — «Новогоднее оформление». Также много внимания привлекли идеи подарков и рукоделие (например, изготовление елочных игрушек). Большинство вопросов, заданных пользователями ОК, было посвящено подготовке и сервировке новогоднего стола.