Самарцы рассказали, работают ли они во время государственных праздников и как к ним относятся

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По мнению каждого третьего опрошенного из ПФО из-за официальных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка. Это происходит из-за сжатых дедлайнов, излишней расслабленности коллег и сокращения отчетного периода. По данным крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), чаще всего людей заставляют понервничать ноябрьские и новогодние праздники, так как их даты приходятся на время закрытия рабочих периодов и проектов.

Согласно опросу, более половины работников не отдыхают во время официальных выходных и праздничных дней. Треть из них утверждают, что они вынуждены доделывать рабочие задачи, а каждый шестой идет на это ради дополнительного заработка. Каждый десятый респондент из Поволжья вынужден в праздники оставаться на связи с клиентами, если у тех рабочий день.

34% респондентов отмечает, что в преддверии праздничных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка и люди уже сейчас начали морально готовится к ноябрьским праздникам. Увеличение количества задач и резкое изменение сроков люди начинают замечать еще за неделю или непосредственно перед официальным выходным (28%). Из-за этого ухудшается состояние здоровья: 43% чувствуют переутомление, 25% жалуются на появление боли в спине и пояснице, а 24% — на проблемы со сном.

Почти каждый второй опрошенный хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. 15% уверены, что наилучшим решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха. 11% считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника, столько же респондентов предпочли бы получать за эти дни дополнительную выплату и просто работать. Оставшиеся 9% желают, чтобы вместо праздников был один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года, т.е. выступают за введение четырехдневной рабочей недели за счет отмены всех официальных праздников.

Праздниками, которые вызывают больше всего стресса опрошенные считают новогодние (16%), а именно первую неделю января, а также майские (8%) и ноябрьские праздники (7%). Причиной для этого стала прокрастинация и откладывание дел на момент, когда закончатся выходные (41%). Излишняя расслабленность окружающих мешает выполнять задачи еще 36%, а 32% считает, что это нерациональное сокращение отчетного периода.