С 10 по 17 ноября состоится Всероссийская онлайн-олимпиада по пожарной безопасности

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С 10 по 17 ноября текущего года Всероссийским добровольным пожарным обществом на информационном портале ВДПО.РФ в сети «Интернет» проводится Всероссийская онлайн-олимпиада по пожарной безопасности.

В онлайн-олимпиаде предусмотрены три возрастные категории:

младшая (8–10 лет)

средняя (11–15 лет)

старшая (16–18 лет), в которой также могут принять участие взрослые.

Регистрация участников осуществляется до 03 ноября 2021 года.

Участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности абсолютно бесплатное. Сертификат участника поступит каждому, принявшему участие в онлайн-олимпиаде.

У участников будет всего 30 минут, чтобы решить 30 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России, пожарного добровольчества.

Цель проведения Олимпиады - расширение кругозора и знаний учащихся в области истории Отечества, героях пожарных и спасателей, повышение интереса к профессии пожарного и спасателя, а также воспитание культуры безопасного поведения подрастающего поколения в области пожарной безопасности.

Фото: облМЧС