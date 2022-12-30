С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД региона традиционно выходят на усиленный режим несения службы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главный федеральный инспектор по Самарской области и сотрудники полиции исполнили мечту тринадцатилетней Ариши
Главный федеральный инспектор по Самарской области и сотрудники полиции исполнили мечту тринадцатилетней Ариши
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
В Самарской области установили тарифы за хранение и перемещение задержанного наземного транспорта
В Самарской области установили тарифы за хранение и перемещение задержанного наземного транспорта
Еще 218 человек в Самарской области заболели коронавирусом за сутки
Еще 218 человек в Самарской области заболели коронавирусом за сутки
С 1 января на переправе Самара - Подголятино действует новое расписание
С 1 января на переправе Самара - Подголятино действует новое расписание
Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года
Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года
«ЭнергосбыТ Плюс» дарит своим клиентам оранжевое настроение
«ЭнергосбыТ Плюс» дарит своим клиентам оранжевое настроение
В Самарской области Дед Мороз вручил знаки отличия ГТО
В Самарской области Дед Мороз вручил знаки отличия ГТО
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.98
0.65
EUR 76.08
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД региона традиционно выходят на усиленный режим несения службы

30 декабря 2022 11:57
127
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД региона традиционно выходят на усиленный режим несения службы

Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.

С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период выходных и праздничных дней сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от мед. освидетельствования, то ему уже грозит не административное, а уголовное наказание по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер нетрезвому автомобилисту может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Одним из ключевых условий для преодоления сложившейся ситуации является формирование в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвому вождению, а также поддержка широкой общественности в противодействии подобным правонарушениям.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный номер транспортного средства, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 112.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
30 декабря 2022  13:56
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
13
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
30 декабря 2022  12:59
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
86
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
30 декабря 2022  11:28
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
272
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
30 декабря 2022  11:17
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
154
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
29 декабря 2022  13:18
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
426
Весь список