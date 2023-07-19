С осужденными к принудительным работам проведены занятия по профилактике наркомании и алкоголизма

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В участке, функционирующем как исправительный центр №2 УФСИН СО, активно ведется работа в данном направлении.

С этой целью осужденным к принудительным работам регулярно демонстрируются документальные и художественные фильмы, оформляется наглядная агитация. На днях была организована демонстрация фильмов «Алкоголь. Незримый враг», «Наркотики. Секреты манипуляции».

Как сказал начальник УФИЦ №2 майор внутренней службы Алексей Помазанов, целью данных мероприятий является осознание собственного отношения к наркомании и алкоголизму, осознание проблемы зависимости, а также формирование у осуждённых представления о пагубном влиянии, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО