С нового года россияне дают себе обещание больше учиться, изменить личную жизнь, заняться спортом и уделять больше внимания близким

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Планы россиян на 2021 год: образование, личная жизнь, спорт и общение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех кругов страны.



Почти 3 из 10 россиян с нового года планируют заняться образованием и больше читать (29%). Наладить личную жизнь в будущем году хотят 27% опрошенных. Столько же россиян планируют уделять больше времени спорту и общению с близкими (по 27%). 22% респондентов постараться уделять больше времени хобби и увлечениям. Каждый пятый хочет сменить место жительства (20%). Столько же россиян дают обещание выучить иностранный язык. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим планируют 19% опрошенных. 18% респондентов хотят поменять в 2021 году систему питания. Ремонтом планируют заняться 17% россиян. Отказаться от вредных привычек и больше отдыхать планируют 15 и 14% респондентов соответственно. Каждый десятый хочет поменять круг друзей (10%).



И лишь 6% россиян не планируют ничего менять в новом году.



Мужчины чаще женщин в новом году дают зарок бросить вредные привычки. Женщины же чаще планируют пересмотреть мировоззрение и систему питания. Молодежь до 24 лет чаще остальных планирует больше учиться и читать. Респонденты старше 45 лет и россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. в новом году хотят уделять больше внимания близким.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 388

Время проведения: 26—28 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов