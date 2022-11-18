С наступлением холодов большинство самарцев хотели бы работать удаленно или четыре дня в неделю

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Опрос проводился среди 1990 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области.

Самарцы считают, что во время осенне-зимнего периода будет легче работать с измененным режимом. Например, удаленно (32%), четыре дня в неделю (29%) или позже начинать рабочий день на 1-2 часа (28%). Иметь более длительные перерывы в течение рабочего дня хотели бы 6% респондентов, 5% хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня или отдохнуть во время тихого часа, пишет Зарплата.

По данным исследования, 78% жителей региона чувствуют во время осенне-зимнего периода усталость, которая отражается на рабочем процессе. Из них практически половине (45%) тяжело просыпаться по утрам и ехать в офис, 24% признаются, что у них нет сил и энергии в течение дня, 8% наблюдают состояние близкое к депрессии и отсутствие желания работать. А для 23% начало осени стало непростым из-за простуды, поэтому они чувствуют слабость и нуждаются в восстановлении сил.

Сотрудники, у которых осенью упала работоспособность, делятся секретами ее восстановления. Пьют витамины 39% ответивших, а кофе в течение дня – 24%, много гуляют и дышат свежим воздухом 17%, активно занимаются спортом 10%, проходят восстановительное лечение у врача, оздоровительные процедуры или санаторно-курортное лечение – 6%, и 4% респондентов берут отпуск в переходный период и уезжают на некоторое время в теплые края.

Респонденты считают, что важно, чтобы работодатели для комфорта сотрудников предусматривали:

дополнительные часы или дни отдыха – 40%,

возможность работать в гибридном в формате (не все время в офисе, частично из дома) – 34%,

обеспечение в офисе бесперебойного доступа к кофе – 15%,

уменьшение количества планерок и совещаний – 7%,

свежие фрукты в офисе для сотрудников – 4%.

По мнению респондентов, наиболее тяжело и напряженно работать в период наступления холодов в сферах: финансов, строительства, промышленности, медицины, транспорта, услуг, образования.