С начала 2024 года региональное Отделение СФР обеспечило автомобилями 34 жителей Самарской области, которые пострадали на производстве

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Отделение Социального фонда России по Самарской области с начала года выдало гражданам региона, которые ранее пострадали на производстве, 34 новых автомобиля Lada Granta. На обеспечение этих целей было направлено свыше 34,9 миллиона рублей. Все машины прошли специальную доработку. На них были установлены адаптивные устройства, которые позволяют управлять авто с помощью рук без использования ножных педалей. Спецтранспорт оснащен всеми необходимыми функциями для безопасного и комфортного вождения.

Специальные транспортные средства выдаются один раз в семь лет по рекомендации бюро медико-социальной экспертизы при наличии у гражданина соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. По окончании этого срока он заменяется новым, а прежний остается в распоряжении хозяина.

Обладатели новых машин отметили, что такая мера государственной поддержки значительно облегчает их жизнь, позволяя вести активный образ жизни и продолжать трудовую деятельность.

Добавим, что для всех получателей в Самарской области это — не первые автомобили. Например, Мусеев Фоать Ханбярович и Кожевников Виктор Павлович получили четвертую машину, но эмоции переполняли как в первый раз.

«Я получил травму, когда мне было 29. Тогда мне ампутировали голень. Сейчас мы с супругой живём в городе Отрадный, держим хозяйство. Машина нам необходима. В сельской местности автомобиль – незаменимый помощник», — отметил Виктор Павлович.

Помимо выдачи транспортных средств, Отделение СФР по Самарской области финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитации застрахованных лиц, пострадавших на производстве. Им оплачивается протезирование, санаторно-курортное лечение, переобучение. Кроме того, в случае необходимости, пострадавшим предоставляются необходимые технические средства реабилитации.

Также региональное Отделение СФР компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы и возмещает расходы за один капитальный ремонт автомобиля в течение срока его эксплуатации. Отметим, что с 18 июля 2024 года увеличен размер денежной компенсации расходов на ГСМ с 835 до 3220 рублей в год.

«Что бы получить автомобиль, человеку достаточно подать после прохождения МСЭ заявление на портале Госуслуг или клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области», — напомнила управляющий Отделением Социального фонда по Самарской области Елена Кривошеева.

Если у вас появились вопросы, вы можете обратиться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1000-001 (понедельник-четверг с 08.30 до 18.00, пятница — с 08.30 до 16.30. Звонок бесплатный).

Фото – Отделение СФР по Самарской области