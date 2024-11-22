С начала 2024 года Отделение СФР по Самарской области оплатило жителям региона более 547 тысяч пособий по временной нетрудоспособности

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Согласно данным Отделения СФР по Самарской области, с начала года 547 760 работающих жителей региона получили 1,4 миллиона пособий по временной нетрудоспособности. Сумма перечисленных средств составила 14,4 миллиарда рублей.

На сегодняшний день практически все листки нетрудоспособности оформляются в электронном виде. Исключение предусмотрено для лиц:

сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;

в отношении которых реализуются меры государственной защиты.

Среди преимуществ электронного листка нетрудоспособности — исключение возможности его порчи или утери, минимизация времени на оформление, а также предотвращение случаев мошенничества.

Для получения листка нетрудоспособности необходимо сообщить номер СНИЛС. Оформленный больничный лист поступает из медучреждения к работодателю напрямую. Тот в свою очередь передает полученные им сведения в Отделение Социального фонда по Самарской области по месту регистрации не позднее 3 рабочих дней от даты закрытия листка нетрудоспособности. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления необходимых сведений в Отделение СФР по Самарской области.

Размер пособия зависит от страхового стажа сотрудника и среднего заработка за предыдущие два года. При стаже от 8 и более лет он составит 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60%.

«За первые три дня болезни работодатель самостоятельно рассчитывает и выплачивает пособие из собственных средств, а с четвертого дня это делает Отделение фонда по Самарской области. Если же работник находится на карантине, ухаживает за больным членом семьи, долечивается в санатории или проходит протезирование, пособие выплачивается за счет средств Отделения Социального фонда с первого дня», — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получают информационные сообщения об открытии, продлении и закрытии электронных листков нетрудоспособности.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях:

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