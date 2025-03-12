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С марта 2023 года на базе Самарской городской больницы №10 работает областной гепатологический центр

12 марта 2025 21:52
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За это время центр стал ключевым звеном в системе оказания помощи пациентам с хроническими гепатитами В, С и Дельта.

С марта 2023 года на базе Самарской городской больницы №10 работает областной гепатологический центр, которым руководит главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова. За это время центр стал ключевым звеном в системе оказания помощи пациентам с хроническими гепатитами В, С и Дельта.

"Мы создали эффективную систему обеспечения противовирусной терапии, внедрили современные клинические рекомендации и стандарты лечения, а также приблизили медицинскую помощь к жителям отдалённых территорий. В 2023 году необходимая медицинская помощь была оказана более 500 пациентам, а в 2024 году — около 1700",  — отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.

Стоит отметить доступность терапии. Противовирусные препараты пациенты могут получить в Самаре, Тольятти и Сызрани, а с текущего года в Кинеле и селе
Кинель-Черкассы. В том числе, внедрен единый диагностический тариф, включающий все необходимые обследования для постановки диагноза. Специалисты проводят весь спектр необходимых обследований – анализы, УЗИ брюшной полости, ФГДС при подозрении на цирроз печени и другие обследования. Эластометрия печени доступна жителям региона по полису ОМС.

«Если у пациента выявлены антитела к гепатитам, врач - инфекционист в поликлинике по месту прикрепления устанавливает диагноз и направляет документы в областной гепатологический центр. Документы прикрепляют в лист ожидания, после чего проводится экспертный совет с участием главных врачей и ведущих специалистов региона. Пациенты, которым необходима специализированная медицинская помощь,  проходят обследование. При необходимости специалисты центра их направляют на противовирусную терапию», — рассказывает главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица.

С начала текущего года лекарственную  терапию проходят порядка 370 человек. В ближайшее время за счет средств обязательного медицинского страхования откроется дневной стационар, где специалисты будут оказывать необходимую медицинскую помощь около 700 пациентам.

В рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется федеральная программа «Борьба с гепатитом С». Благодаря её реализации при прохождении диспансеризации или профилактического осмотра пациенты старше 25 лет раз в 10 лет будут сдавать анализ крови на антитела к гепатиту С. В рамках прохождения диспансеризации специалисты также назначают дополнительные обследования: УЗИ брюшной полости, эластометрии печени, коагулограмму и гастроскопию.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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