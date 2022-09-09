С днем рождения, Самара!: Карта мероприятий, посвященных Дню города

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В этом году Самара отмечает 436-летие. День города будет наполнен яркими событиями, выступлениями звезд, разнообразными фестивалями - каждый сможет выбрать мероприятие по душе. Праздничные программы, посвящённые Дню города, развернутся на дворовых и общественных территориях, на площадях и набережной, на арт-пространствах и в культурных учреждениях.

Самарцев и гостей города ждут джазовые фестивали, концерты классической музыки, выступления кавер-бэндов, творческих коллективов, эстрадных артистов и другие мероприятия. Центральные события Дня города пройдут 9, 10 и 11 сентября.

9 сентября в 17.30 в амфитеатре склона площади Славы в рамках фестиваля «Самара OPEN JAZZ» стартует Гала-концерт к 100-летию российского джаза проекта "От Калининграда до Сахалина". На сцену выйдут самарские коллективы и ведущие джазовые музыканты России – Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, трио Даниила Крамера, Вадим Эйленкриг&Eilenkrig Crew.

10 сентября в 18.00 в амфитеатре склона площади Славы - концерт классической музыки с участием звезд оперной сцены Аиды Гарифуллиной и Алексея Татаринцева, симфонического оркестра Самарской филармонии (дирижер – Михаил Щербаков). Прозвучат классические арии, дуэты и симфонические произведения.

В воскресенье, 11 сентября, в 17.00 на площади Куйбышева состоится патриотический концерт «Мы вместе» и концерт тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». На сцену выйдут Виктория Дайнеко, группа «Корни», группа «Город 312», Сергей Войтенко, Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любэ». После завершения концерта небо над Самарой озарит праздничный фейерверк.

Также 11 сентября праздничные концерты и фейерверк пройдут в парке 60-летия Октября и на площади у ДК «Нефтяник». Скачать подробную карту мероприятий на 9-11 сентября можно здесь.

Фото: пресс-служба горадминистрации