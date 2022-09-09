С днем рождения, Самара!: Карта мероприятий, посвященных Дню города

Я нашел ошибку
Главные новости:
Концертная программа продлится до 22.00. 
День города: трёхдневный марафон праздничных мероприятий стартовал с фестиваля «Самара OPEN JAZZ»
Самарскую область с деловым визитом посетила делегация Нижегородской области.
Самарский опыт взаимодействия с инвесторами заинтересовал Нижний Новгород
Сегодня после концерта «Самара OPEN JAZZ» в амфитеатре  у площади Славы дополнительные автобусы будут ожидать пассажиров с 21:30.
Во время празднования Дня города в Самаре будет усилена работа общественного транспорта
При поддержке «Единой России» в Снежном состоялся открытый турнир ДНР по греко-римской борьбе.
Самарцы обновили спортшколу в городе Снежное к проведению спортивного турнира
В Клиниках СамГМУ в месяц оперируют по 3-4 пациента с подобной патологией, поэтому технологии уже успешно отработаны.
В СамГМУ провели онлайн-трансляцию операции на челюсти
На марках изображены: Фабрика-кухня, Комплекс дачи Головкина, Особняк Неронова и Самарский академический театр драмы.
В Самарской области вышли почтовые марки, посвящённые памятникам архитектуры региона
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
Сотрудники Госавтоинспекции СО проведут широкомасштабные целенаправленные рейды с9 по 11 сентября
Уроки безопасности будут проводиться в течение всего периода Месячника безопасности детей, вплоть до 30 сентября.
Сотрудники МЧС СО продолжают проводиться уроки по основам безопасности в школах региона
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.8
-0.38
EUR 60.7
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО продолжают проводиться уроки по основам безопасности в школах региона
В центре Москвы открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону
Самарцев ждут на фестивале «Время читать: Открытый космос» 10 и 11 сентября! 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С днем рождения, Самара!: Карта мероприятий, посвященных Дню города

9 сентября 2022 15:47
229
Центральные события Дня города пройдут 9, 10 и 11 сентября.

В этом году Самара отмечает 436-летие. День города будет наполнен яркими событиями, выступлениями звезд, разнообразными фестивалями - каждый сможет выбрать мероприятие по душе. Праздничные программы, посвящённые Дню города, развернутся на дворовых и общественных территориях, на площадях и набережной, на арт-пространствах и в культурных учреждениях.

Самарцев и гостей города ждут джазовые фестивали, концерты классической музыки, выступления кавер-бэндов, творческих коллективов, эстрадных артистов и другие мероприятия. Центральные события Дня города пройдут 9, 10 и 11 сентября.

9 сентября в 17.30 в амфитеатре склона площади Славы в рамках фестиваля «Самара OPEN JAZZ» стартует Гала-концерт к 100-летию российского джаза проекта "От Калининграда до Сахалина". На сцену выйдут самарские коллективы и ведущие джазовые музыканты России – Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, трио Даниила Крамера, Вадим Эйленкриг&Eilenkrig Crew.

10 сентября в 18.00 в амфитеатре склона площади Славы - концерт классической музыки с участием звезд оперной сцены Аиды Гарифуллиной и Алексея Татаринцева, симфонического оркестра Самарской филармонии (дирижер – Михаил Щербаков). Прозвучат классические арии, дуэты и симфонические произведения.

В воскресенье, 11 сентября, в 17.00 на площади Куйбышева состоится патриотический концерт «Мы вместе» и концерт тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». На сцену выйдут Виктория Дайнеко, группа «Корни», группа «Город 312», Сергей Войтенко, Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любэ». После завершения концерта небо над Самарой озарит праздничный фейерверк.

Также 11 сентября праздничные концерты и фейерверк пройдут в парке 60-летия Октября и на площади у ДК «Нефтяник». Скачать подробную карту мероприятий на 9-11 сентября можно здесь.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
9 сентября 2022  12:48
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
364
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
9 сентября 2022  11:41
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
225
самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
9 сентября 2022  11:05
Самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
221
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
8 сентября 2022  13:07
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
1258
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
8 сентября 2022  10:07
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
395
Весь список