С Дедом Морозом и Снегурочкой встретятся подопечные фонда «Источник Веры»

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16 декабря 2023 года в 14.00 в галерее «Новое пространство» пройдет Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта «Души Цвета Покажем».

Цель мероприятия – создать праздничное настроение детям, которым помогает Благотворительный фонд «Источник Веры».

Благотворительный фонд «Источник Веры» создан в 2018 году и помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. Среди подопечных фонда более 200 детей с диагнозом ДЦП, ментальными нарушениями и другими серьезными особенностями здоровья.

Фонд реализует социальные проекты, в том числе проект «Души цвета покажем» при поддержке Фонда президентских грантов и регионального бюджета.

В фонде «Источник Веры» уверены, что детям с инвалидностью необходима социализация и выход из домашних стен. Поэтому для деток организован праздник с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки, подарками, аниматорами и мастер-классами, а закончится он вкусным угощением.