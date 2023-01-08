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С 9 января МФЦ начнут принимать заявления на новое детское пособие

8 января 2023 12:15
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С 9 января МФЦ начнут принимать заявления на новое детское пособие

После праздников МФЦ и отделения Соцфонда начнут принимать заявления на универсальное пособие, которое смогут получить семьи с детьми и беременные женщины. Эта выплата новая, впервые родители и будущие мамы получат ее в январе. В этом материале мы собрали самую важную информацию о новом пособии и о том, как его получить.

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Что это за пособие?

Универсальное пособие по большому счету объединяет несколько уже имевшихся мер поддержки. Это выплаты на детей до трех лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Правила назначения всех этих пособий немного отличались, теперь их привели к единому знаменателю.

Кому назначают пособие?

Беременным женщинам и семьям с детьми до 16 лет включительно. Но есть ряд условий, без которых пособие не назначается:

доход семьи ниже прожиточного минимума на человека;

соблюдено правило нулевого дохода;

соблюдены условия комплексной оценки нуждаемости.

Что такое правило нулевого дохода?

Так называемое правило нулевого дохода, которое ввели несколько лет назад, звучит, грубо говоря, так: «кто не работает — тот не ест». Согласно этому правилу все взрослые члены семьи должны иметь белый доход. Это может быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия.

Если таких доходов нет, то пособие получить тоже можно, но должны быть уважительные причины для того, чтобы не работать. К ним относятся:

  • уход за ребенком до трех лет (а если нет второго родителя, то и старше);
  • уход за ребенком-инвалидом;
  • учеба в очной форме;
  • срочная служба (и 3 месяца после нее);
  • пребывание в местах лишения свободы (и 3 месяца после освобождения);
  • продолжительное лечение (более 3 месяцев);
  • безработица (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода).

Также может не работать один из родителей в многодетной семье, посвящая себя уходу за детьми. Кроме того, правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных — даже если до мобилизации человек не работал, пособие его ребенку всё равно назначат.

Что такое комплексная оценка нуждаемости?

Вместе с правилом нулевого дохода Минтруд ввел такое понятие, как комплексная оценка нуждаемости: при назначении пособий теперь учитывается не только доход семьи, но и имущество: недвижимость, автомобили, накопления. Определенный уровень имущественной обеспеченности считается, грубо говоря, базовым: наличие в собственности одного дома или квартиры, дачи, автомобиля — не повод отказывать в пособии. Однако если у семьи доходы ниже прожиточного минимума, но при этом есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж и назначат пособие при условии, что на человека приходится не больше 24 квадратов в квартире и не больше 40 в доме. Личный транспорт станет препятствием для получения пособия, если в семье больше одного автомобиля (для многодетных и семей с ребенком-инвалидом делают исключение), пишет 63.ру.

Прожиточный минимум — это сколько?

В 2023 году в среднем по России прожиточный минимум на душу населения составил 14 375 рублей, но в каждом регионе сумма отличается.

А сколько заплатят?

Универсальное пособие дифференцированное и зависит от уровня доходов. Базовое пособие на ребенка — 50% детского прожиточного минимума, который в 2023 году в среднем по России составляет 13 944, то есть 6972 рубля. Если с этой суммой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% детского ПМ, если и этого мало — 100%, но это максимум.

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