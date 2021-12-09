С 9 по 12 декабря в Самаре в гибридном формате пройдет III Форум по цифровой дипломатии

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С 9 по 12 декабря 2021 года в г. Самаре в гибридном формате пройдет III Форум по цифровой дипломатии.

Ключевой темой Форума станет рассмотрение предпосылок и перспектив создания «Единого цифрового социума». Дискуссии и выступления в рамках заявленной темы планируется посвятить обсуждению вопросов влияния цифровых технологий на различные сферы общественной жизни, внешнюю политику государств, средства массовой информации.

Форум станет площадкой для диалога экспертов в области науки, ИКТ, международных отношений, журналистики и молодых ученых, направленного на поиск путей по преодолению глобальных «цифровых» вызовов, стоящих перед человечеством, и в интересах поступательного развития Российской Федерации.

В основной день, 10 декабря 2021 года, в 10.00 на площадке Центра Примакова (Самарский Университет, ул. Академика Павлова, 1) состоится официальное открытие Форума с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Министерства иностранных дел Российской Федерации и его представительства в г. Самаре, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области и других гостей мероприятия.

На площадке предусмотрен пресс-подход для представителей СМИ.

Научная программа мероприятия представлена серией панельных дискуссий по темам «Влияние информационных технологий на социальную сферу», «Вызовы информационной безопасности в современном социуме», «Влияние цифровых СМИ и новых соцсетей на социум» и др., а также дискуссионным клубом «Цифровые, количественные и качественные методы в гуманитарных исследованиях».

Организатором мероприятия выступает Самарская региональная общественная организация «Мир Молодежи» при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Правительства Самарской области, Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева и Проектного офиса цифрового развития Самарской области.