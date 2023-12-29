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С 6 на 7 января 2024 года жители Самарской области смогут посмотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе

29 декабря 2023 15:25
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С 6 на 7 января 2024 года жители Самарской области смогут посмотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе

В канун Рождества в храмах Самарской области пройдут праздничные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет Рождественское богослужение в Софийском соборе в ночь
 с 6 на 7 января 2024 года с 23:30 до 03:30. Прямую онлайн-трансляцию праздничного богослужения в Софийском соборе проведет ГТРК "Самара".

Трансляция будет доступна на ведущих телеканалах: 
 ГТРК "Самара", «Самарское губернское телевидение» (канал «Губерния»), «Самара-ГИС» и «Тольятти 24», в официальных пабликах в ВКонтакте: ГТРК «Самара» (https://vk.com/gtrksamara?from=quick_search), «СОВА» (https://vk.com/sovanews63), «Самара-ГИС» (https://vk.com/samaragis), «Тольятти 24» (https://vk.com/tvtogliatti24), «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast), а также на официальных сайтах ГТРК «Самара» (https://tvsamara.ru/), Самарского областного вещательного агентства «СОВА» (https://sovainfo.ru/), «Самара-ГИС» (https://samaragis.ru/) и «Тольятти 24» (https://tvtogliatti24.ru/).

 

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