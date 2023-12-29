С 6 на 7 января 2024 года жители Самарской области смогут посмотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе

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В канун Рождества в храмах Самарской области пройдут праздничные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет Рождественское богослужение в Софийском соборе в ночь

с 6 на 7 января 2024 года с 23:30 до 03:30. Прямую онлайн-трансляцию праздничного богослужения в Софийском соборе проведет ГТРК "Самара".