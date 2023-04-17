С 24 апреля по 22 мая пройдет Всероссийская акция «Расул Гамзатов глазами детей»

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С 24 апреля по 22 мая в рамках национального проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Расул Гамзатов глазами детей», приуроченная к 100-летию со дня рождения поэта.

Расул Гамзатов был не только большим поэтом, но и замечательным публицистом, прозаиком, переводчиком. Имя дагестанского поэта связывает народы и поколения нашей страны. К 100-летнему юбилею Расула Гамзатова межведомственный проект «Культура для школьников» презентует Всероссийскую акцию, которая будет проходить в двух направлениях – познавательном и интерактивном.

С 24 по 30 апреля актеры из театров Республики Дагестан прочтут стихотворения Расула Гамзатова. Видеоролики будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ» и в сообществе группы «Культура для школьников» социальной сети «ВКонтакте».

В интерактивной части акции школьникам будет предложено прочесть свое любимое стихотворение Расула Гамзатова и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #гамзатовкдш.

Участники онлайн-конкурса будут оцениваться в трех возрастных категориях: 6 – 10 лет; 11 – 14 лет; 15 – 17 лет.

По итогам акции члены жюри выберут по 10 победителей из каждой возрастной категории. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».