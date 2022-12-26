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С 23 по 25 декабря на дорогах региона сотрудники Госавтоинспекции провели целенаправленные рейдовые мероприятия

26 декабря 2022 12:12
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С 23 по 25 декабря на дорогах региона сотрудники Госавтоинспекции провели целенаправленные рейдовые мероприятия

С 23 по 25 декабря (с пятницы по воскресенье) на дорогах региона сотрудники Госавтоинспекции провели целенаправленные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения, а также, грубых нарушений ПДД РФ.

В рейдовых мероприятиях было задействовано максимальное  количество сотрудников Госавтоинспекции, в том числе, руководящего состава.

Так, за три дня рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 47 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:

-21 водитель по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения),

-37 водителей по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения),

- в отношении 9 водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление ТС  лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Всего за три дня на дорогах губернии правоохранителями выявлено 2115 различных правонарушений в области дорожного движения: среди которых 67 водителей допустили управление транспортом в состоянии опьянения, сотрудники полиции выявили 3-х водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии, более 140 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, в 62 случаях водители перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 72 раза не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ в 145 случаях.

Также, во время проведения рейдовых мероприятий, сотрудники ГИБДД выявляли автомобилистов, у которых светопропускание передних стекол на транспортных средствах не соответствовали требованиям Технического регламента. При проведении мероприятий автоинспекторы проводили разъяснительную работу с автовладельцами, акцентировав внимание на том, что «тонировка» ухудшает обзор для водителя, что может спровоцировать аварийные ситуации.  Так, за минувшие три дня, более 149 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля.

 Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: БДД

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