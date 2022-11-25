С 18 по 24 ноября подразделения добровольной пожарной охраны 5 раз участвовали в тушении пожаров

102

Подразделения добровольной пожарной охраны, в составе 10 человек и 5 единиц техники, 5 раз привлекались в качестве дополнительных сил для ликвидации пожаров в регионе.

Так, пожарные ДПК «Августовка» участвовали в тушении частной бани в селе Августовка м.р.;

ДПК «Васильевка» - в тушении автомобилей в селе Васильевка;

ДПК «Гранный» - в тушении частного дома в поселке Гранный.

ДПК «Переполовенка» - в тушении частного дома селе Переполовенка.

ДПК «Старый Аманак» привлекались на тушение частного дома селе Старый Аманак.

Добровольные пожарные команды и дружины регулярно оказывают помощь профессиональным пожарным. Они обеспечивают прикрытие около 500 населенных пунктов Самарской области.

В настоящее время на территории региона создано 534 общественных объединения пожарной охраны, из них - 158 ДПК и 376 ДПД.

В холодное время года возрастает риск пожаров из-за неисправных печей и обогревателей, их неправильной эксплуатации. Главное управление МЧС СО рекомендует жителям внимательно отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности в предстоящие выходные и обучить им своих детей.

В случае пожара необходимо звонить по телефонам пожарных и спасателей: «01», с мобильного - «101».

Фото: ГУ МЧС СО