Главные новости:
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
С 16 сентября жители Самарской области могут оформить льготную подписку для преподавателей ко Дню учителя

16 сентября 2025 12:38
163
С 16 сентября жители Самарской области могут оформить льготную подписку для преподавателей ко Дню учителя

В каталоге акции, которая продлится неделю, педагогические издания, развлекательная, общественно-политическая и образовательная пресса. 

16 сентября в отделениях Почты России в Самарской области и других регионах страны стартовала акция «Подписка в подарок учителю». До 23 сентября каждый желающий может выбрать одно или несколько изданий и оформить подписку на октябрь–декабрь 2025 года для своего преподавателя по специальной сниженной стоимости. Оплата доступна как в отделениях Почты России, так и онлайн на официальном сайте или через мобильное приложение. Каталог акции включает порядка 30 изданий: среди них специализированные педагогические журналы, развлекательная, общественно-политическая и образовательная пресса. Педагог получит первый выпуск журнала или газеты уже ко Дню учителя либо чуть позже, исходя из регулярности выхода издания.

Одновременно идёт основная подписка на первое полугодие 2026 года, начатая Почтой России в сентябре. В рамках неё доступно около 2 200 журналов и газет. Все они участвуют в акции «Дерево добра», благодаря которой любой может подарить выбранное издание учреждениям социальной сферы: госпиталям, домам престарелых, пансионатам для одиноких пенсионеров, детским домам, интернатам, учебным заведениям. Акция даёт возможность поддержать тех, кому сложно самостоятельно подписаться на любимое издание. Оформить подписку возможно как в любом отделении почты, так и в разделе «Дерево добра» https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra на сайте Почты России.

В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
113
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
146
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
459
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
385
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
684
