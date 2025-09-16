С 16 сентября жители Самарской области могут оформить льготную подписку для преподавателей ко Дню учителя

163

В каталоге акции, которая продлится неделю, педагогические издания, развлекательная, общественно-политическая и образовательная пресса.

16 сентября в отделениях Почты России в Самарской области и других регионах страны стартовала акция «Подписка в подарок учителю». До 23 сентября каждый желающий может выбрать одно или несколько изданий и оформить подписку на октябрь–декабрь 2025 года для своего преподавателя по специальной сниженной стоимости. Оплата доступна как в отделениях Почты России, так и онлайн на официальном сайте или через мобильное приложение. Каталог акции включает порядка 30 изданий: среди них специализированные педагогические журналы, развлекательная, общественно-политическая и образовательная пресса. Педагог получит первый выпуск журнала или газеты уже ко Дню учителя либо чуть позже, исходя из регулярности выхода издания.

Одновременно идёт основная подписка на первое полугодие 2026 года, начатая Почтой России в сентябре. В рамках неё доступно около 2 200 журналов и газет. Все они участвуют в акции «Дерево добра», благодаря которой любой может подарить выбранное издание учреждениям социальной сферы: госпиталям, домам престарелых, пансионатам для одиноких пенсионеров, детским домам, интернатам, учебным заведениям. Акция даёт возможность поддержать тех, кому сложно самостоятельно подписаться на любимое издание. Оформить подписку возможно как в любом отделении почты, так и в разделе «Дерево добра» https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra на сайте Почты России.