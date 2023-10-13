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С 16 октября стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

13 октября 2023 10:51
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С 16 октября стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

В Самарской области стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция проходит с 16 по 27 октября и направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Областная полиция призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф.

По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Победим наркоманию вместе!

Если вы считаете, что информация, с которой вы столкнулись в сети Интернет, связана с незаконной продажей или распространением наркотических средств и психотропных веществ и, возможно, является запрещенной к публикации, пожалуйста, сообщите об этом с помощью электронной формы приема обращений на сайте Роскомнадзора по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.

 

Теги: Стоп Наркотик

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