С 15 апреля в Самарской области вводится особый противопожарный режим

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Постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2022 № 179 на территории региона с 15 апреля по 15 октября 2022 года вводится особый противопожарный режим, устанавливающий дополнительные требования пожарной безопасности.

В период особого противопожарного режима на территории Самарской области ограничивается въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение определенных видов работ, в том числе проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов.

Организуются совместные патрульные группы, включающие в состав членов административных комиссий, по контролю территорий подверженных угрозе лесных пожаров, в местах массового отдыха населения, объектов экономики, садоводческих и дачных некоммерческих объединений, летних оздоровительных лагерей и других объектов.

В период весенне-летнего сезона необходимо выполнять требования по предотвращению распространения пожаров на населенные пункты и отдельно расположенные объекты. Для этого проводят опашку земли, выделяют минерализованные полосы, проводят уборку мусора и регулярный покос сухой травы. Собранный мусор необходимо вывозить в специально установленные места.

Особое внимание в этот период сотрудники органов государственного пожарного надзора обращают на очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, отделения леса противопожарной минерализованной полосой или иным противопожарным барьером;

- строительству на территории, прилегающей к лесу, различных сооружений и подсобных строений, а также складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов;

- соблюдению порядка выжигания сухой травянистой растительности;

- соблюдению порядка использования открытого огня и разведения костров на территориях, что позволяет устанавливать и фиксировать обстоятельства готовящихся правонарушений, принимать меры административного характера, выдавать предостережения о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности и обязанности их устранить в установленные законом сроки!

Сознательность и полный отказ граждан от преднамеренного выжигания сухой травы сможет значительно снизить количество природных пожаров и наносимый ими ущерб, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС