С 14 по 20 марта пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)

78

Администрация городского округа Самара информирует о проведении в период с 14 по 20 марта 2021 года регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), в том числе по компетенции «Охрана труда».

Соревнования по компетенции «Охрана труда» пройдут в дистанционном формате на площадке государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж» с 15 по 17 марта 2021 года с 8.00 до 15.00.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальной странице регионального координационного центра Союза WSR Самарской области.

В рамках деловой программы регионального чемпионата состоится рассмотрение актуальных вопросов подготовки кадров в регионе, проведения демонстрационного экзамена, реализации проекта «Билет в будущее». Деловая программа пройдет дистанционно в формате трансляций прямого эфира.

Торжественная церемония открытия регионального чемпионата состоится 15 марта 2021 года в 10.00. Трансляция будет проводиться на электронных ресурсах регионального координационного центра Союза Ворлдскиллс России в Самарской области: youtube, vk.com/samarawsr.

Церемония закрытия и вручения дипломов и медалей победителям и призерам регионального чемпионата будет проводиться по образовательным территориям региона 26 марта 2021 года в 11.00.

Клуб болельщиков чемпионата Самарской области располагается на онлайн площадке Регионального координационного центра Ворлдскиллс Россия: https://vk.com/samarawsr. Официальные хештеги поддержки участников чемпионата: #SamaraWSR#WSRFAN_63.

Администрация городского округа Самара приглашает все профессиональное сообщество специалистов по охране труда, а также студентов учебных заведений Самарской области принять участие в онлайн-мероприятиях чемпионата и поддержать участников по компетенции «Охрана труда».