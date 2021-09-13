С 13 сентября самарцы могут мгновенно пополнять социальные проездные и все виды транспортных карт

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С 13 сентября можно мгновенно пополнять социальные проездные и все виды транспортных карт. Единый оператор «Объединенной транспортной карты» сообщает, что теперь не нужно ожидать 24 часа, чтобы платеж был зачислен, сумма будет учтена моментально. Операции доступны во всех банкоматах и терминалах с NFC-считывателем Сбербанка.

Для пополнения социального проездного и транспортной карты необходимо:

- найти любой терминал или банкомат зеленого цвета;

- приложить к терминалу/банкомату банковскую карту с NFC-считывателем;

- выбрать пункт «Прочее, транспорт, мгновенное пополнение ТК»;

- далее – следовать инструкции.

Также оплачивать проезд в общественном транспорте можно наличными средствами либо безналичным способом.

При необходимости консультации специалисты ответят на все интересующие вопросы по телефону «горячей линии»: 8 800 700 74 99.

Фото: администрация Самары