С 11 по 26 июля пройдут профилактические работы на телерадиовещательном оборудовании Самарской области

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С 11 по 26 июля 2022 года специалистами филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» будут проводиться профилактические работы на телерадиовещательном оборудовании Самарской области.

Остановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов (РТРС-1 и РТРС-2) запланированы с 08:00 часов до 17:00 часов МЕСТНОГО времени:

- 12 июля на РТС Большая Глушица,

12 июля на РТС Большая Глушица, - 14 июля на РТС Сергиевск,

на РТС Сергиевск, - 18 июля на РТС Самара (с охватом г.о. Новокуйбышевск),

на РТС Самара (с охватом г.о. Новокуйбышевск), - 21 июля на РТС Сызрань,

на РТС Сызрань, - 26 июля на РТПС Жигулевск (с охватом г.о.Тольятти и части н.п. Ставропольского района).

В указанные даты профилактические работы также пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях, в том числе на «Самарском Губернском Телевидении» (ТК «Губерния») и «Самарском Губернском Радио» (радиоканал «Губерния»).

Кроме того, 11 июля с 08:00 часов до 17:00 часов МЕСТНОГО времени по причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) планируется остановка трансляции программ «Самарского губернского телевидения» (ТК «Губерния») и «Самарского губернского радио» (радиоканал «Губерния») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

«Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры связи – необходимая техническая процедура, благодаря которой обеспечивается стабильное вещание телерадиоканалов. Все плановые остановки телерадиовещания заранее согласованы с телерадиоканалами», - объясняет главный инженер филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Тимофей Фомов.

В РТРС подчеркнули, что на время отключений зрителям не рекомендуется менять настройки ТВ и радио. После завершения работ вещание продолжится в обычном режиме.

График проведения профилактических работ (по мск.времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/ и в Кабинете телезрителя.

Информацию о профилактических работах можно узнать по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).