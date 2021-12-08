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С 10 декабря начнут работать пункты выдачи призов викторины "Вакцинация - это жизнь!"

8 декабря 2021 14:45
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Победителям не придется далеко ехать, чтобы получить выигранные сертификаты.

В Самаре будут организованы пункты выдачи призов викторины "Вакцинация - это жизнь!". Победителям не придется далеко ехать, чтобы получить выигранные сертификаты.

Выдача призов будет происходить с 10 декабря по 1 марта 2022 года. Адреса работающих пунктов можно найти на сайте "Карта жителя Самарской области", а также уточнить по телефону 8-800-511-63-03 (с понедельника по субботу, с 9:00 до 20:00).

В Самаре и Тольятти пункты выдачи будут работать с 10 декабря ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00. А в других городах и муниципальных районах мобильные пункты выдачи заработают с 14 декабря.

В среду, 8 декабря, состоялся второй этап викторины "Вакцинация - это жизнь!". В акции приняли участие 440 472 жителя Самарской области. В их числе были и те, кто не стал призером в прошлом этапе.

1002 участника уже сегодня стали обладателями ценных призов. Их определили на глазах у зрителей с помощью электронного барабана случайным образом. Счастливые обладатели одной квартиры в Самаре, одного автомобиля LADA Vesta и 1000 подарочных сертификатов номиналом 4000 рублей.

Уникальные номера победителей скоро будут опубликованы на сайте "Карта жителя Самарской области" и на sova.info. Уточнить информацию также можно по телефону горячей линии 8-800-511-63-03, передает sova.info.

 

 

Теги: Вакцинация

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