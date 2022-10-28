С 1 по 30 ноября Самарская областная детская библиотека проводит акцию книгодарения «Книги – детям Снежного»

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Акция поможет Центральной городской библиотеке для детей подшефного Самарской области города Снежное Донецкой Народной Республики пополнить фонды классической и современной литературой для детей и подростков (рекомендованные списки детской литературы представлены на сайте http://www.sodb.ru/reading-hall/acquisition ).



Книга всегда была самым лучшим подарком и источником вдохновения, путеводителем по миру истории и наук, обычаев и традиций, человеческих ценностей и поступков, настоящих приключений, где юный читатель учиться распознавать, что такое хорошо, а что такое плохо.



Все жители Самары и региона до 30 ноября могут принести детские новые книги или книги в хорошем состоянии по адресу: Самарская областная детская библиотека, г. о.Самара, ул.Невская, д.8.



Условия участия в Акции:

- подобрать соответствующую и рекомендованную детскую книгу (книги) – новую или в хорошем состоянии (последних пяти лет издания);

- принести в Самарскую областную детскую библиотеку;

- можно написать письмо-пожелание.

Фото: пресс-служба правительства СО