С 1 по 10 ноября проходит заключительный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2023».

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Самарскую область на федеральном уровне представляет участковый-уполномоченный полиции из города Самары старший лейтенант полиции Виталий Михайлин.

«Опытный и исполнительный сотрудник, верный товарищ, в любую минуту готов прийти на помощь каждому» - так отзываются о нем коллеги, руководство и жители обслуживаемой территории.

Виталий Михайлин работает на одном административном участке, где проживают почти 3500 человек. Вверенная ему территория – это спальный район, где главное для жителей - это тишина, спокойствие, комфортность проживания, с обеспечением чего, по мнению руководства, участковый Михайлин добросовестно справляется.

Старший лейтенант полиции уверен: чтобы участковый мог хорошо нести службу, у него должны быть авторитет и уважение среди населения. «Мы первыми приходим на выручку гражданам, которые сообщают нам о преступлениях и административных правонарушениях, и именно поэтому мы не можем их подвести – рассказывает Виталий, – а еще участковому нужно уметь незамедлительно принимать правильные решения. И главная награда для участкового уполномоченного полиции – это, конечно же, искренняя благодарность граждан».

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