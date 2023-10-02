С 1 октября вступил в силу Закон «О гаражных объединениях»

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По новым правилам ворота или шлагбаумы на въездах в гаражные кооперативы, а также подъезды к боксам и другие дорожки признаются общим имуществом. На деле это означает, что никто не сможет перекрыть водителю въезд в личный гараж. Одновременно повысится и ответственность самих автовладельцев — устраивать возле гаража несанкционированные свалки или обустраивать места отдыха без разрешения всех собственников не получится. Что еще изменится для владельцев гаражей в России, разбиралась «Парламентская газета».

Потребность в гаражах во времена СССР появилась, когда автомобили перестали быть роскошью и стали средством передвижения. Впрочем, гаражи имели не только автолюбители, лишними метрами стремились обзавестись и безлошадники.

Гараж в Советском Союзе был больше чем просто место стоянки автомобиля. Здесь хранили закрутки на зиму — соленья и варенья, ненужный хлам — пожелтевшие подписки журналов и старую одежду.

А еще гаражи были чем-то вроде мужских клубов, где водители и неводители по вечерам или выходным пропускали стаканчик-другой и вели задушевные разговоры. Советские жены точно знали, где искать припозднившегося мужа, — в гараже.

Такая вольница во многом объяснялась тем, что гаражи фактически были территорий вне закона. Конечно, правила строительства и эксплуатации мест стоянки автомобилей и сегодня регламентированы отдельными нормативными актами. При этом самого понятия «гараж» до сих пор в законодательстве не было.

На это еще в 2021 году обратили внимание глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, которые и подготовили соответствующий законопроект. Наконец летом этого года закон приняли, а 24 июля его подписал президент.

Согласно закону, который вступает в силу 1 октября, под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут быть не более двух наземных этажей, также они могут иметь подвальные помещения.

Кроме того, уточняется, что гаражи могут быть отдельно стоящими либо расположенными в одном ряду с другими гаражами и иметь с ними общие стены, крышу, фундамент и коммуникации. Именно на такие объекты и распространяются новые правила.

При этом закон не касается гаражей, которые являются:

вспомогательными объектами по отношению к индивидуальным жилым домам и дачам;

объектами производственного или коммерческого назначения;

объектами госсектора;

объектами транспортных организаций;

некапитальными объектами.

Также под закон не попадают парковочные места.

Еще два понятия, которые вводятся в законодательство: «территория гаражного назначения» — земельный участок с расположенными на нем гаражами и «гаражный комплекс» — здание или сооружение, которые предназначены для размещения транспортных средств и в которых расположены машино-места.

Законом также уточняется, что «собственникам гаражей, расположенных в границах территории гаражного назначения, принадлежит на праве общей долевой собственности имущество, предназначенное для удовлетворения общих потребностей»

К общему имуществу в гаражном комплексе относятся: вспомогательные помещения, например, технические этажи и подвалы, чердаки, лестницы, лифты, коридоры, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции, а также механическое, электрическое и иное оборудование.

«Общее имущество находится в общей долевой собственности владельцев машино-мест и нежилых помещений», — уточнял Павел Крашенинников на заседании Комитета Госдумы по госстроительству накануне рассмотрения тогда еще законопроекта во втором чтении в июле этого года.

Доля собственности пропорциональна площади принадлежащих человеку машино-мест и помещений. Соразмерно доле платятся налоги, сборы и другие платежи, связанные с коллективным имуществом.

Управлять общим имуществом может только одно товарищество собственников недвижимости или одна управляющая организация. Такое имущество разрешено передать третьим лицам, но только по решению общего собрания владельцев гаражей не менее чем двумя третями голосов.

Новый закон отвечает на многие вопросы, которые возникали у владельцев гаражей ранее. Например, из его положений следует, что никто не имеет право ограничивать въезд автомобилистов в свои гаражи, то есть ставить несогласованные ворота или шлагбаумы, взимать за это плату.

Добавится и ответственности — использовать общую территорию в своих интересах и в ущерб остальным собственникам, например складировать мусор или ставить столы и лавочки, теперь нельзя.

Закон будут распространяться и на собственников гаражей, права на которые оформят в ходе гаражной амнистии, уточнял ранее Крашенинников. Это более 225 тысяч объектов гаражного назначения.