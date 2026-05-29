С 1 июня в регионе стартуют скоростные речные перевозки

С 1 июня 2026 года в Самарской области стартуют речные пассажирские перевозки на скоростных судах на подводных крыльях. В навигацию этого года на линиях будут работать четыре судна «Валдай-45Р». Пассажировместимость каждого судна регионе— 45 человек. Все суда оборудованы системой ГЛОНАСС.

От Речного вокзала Самары суда будут курсировать по двум направлениям: в село Ширяево (время в пути — 45 минут) и в село Винновку (время в пути — 40 минут). Рейсы будут выполняться ежедневно. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте перевозчика: https://www.volga-travel.com. В выходные дни до Ширяево будет организован дополнительный маршрут с отправлением от Поляны имени Фрунзе (время в пути составит 30 минут).

Стоимость проезда на всех скоростных маршрутах составляет для взрослых 800 рублей, для детей — 550 рублей. Билеты можно приобрести заранее на сайте https://www.volga-travel.com или перед посадкой у борта теплохода при наличии свободных мест.

По многочисленным просьбам жителей Самарской области в 2026 году запускается междугородный скоростной речной маршрут «Самара – Сызрань». Маршрут начнет работу с 1 июля по выходным дням. Перевозки на линии будет осуществлять обновленное судно «Восход-08», рассчитанное на 71 пассажира. Перевозки на всех скоростных маршрутах будут осуществляться до 30 августа.

Всего в навигацию 2026 года в Самарской области организовано десять речных маршрутов. От Речного вокзала Самары речные суда уже курсируют в направлениях Рождествено, Винновки (село Осиновка), Зольного и Ширяево, из Тольятти — до сёл Подвалье, Усолье и Ширяево.

Наиболее востребованным маршрутом остаётся переправа Самара — Рождествено: ежегодно в навигационный период ею пользуются около 360 тысяч пассажиров. В 2026 году на рейсы из Самары открыта онлайн-продажа билетов на сайте https://srpp63.ru/, которая сейчас работает в тестовом режиме.

Развитие речного пассажирского транспорта находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В ближайших планах региона — дальнейшее обновление пассажирского флота. До 2028 года для перевозок в регионе планируется приобретение четырех судов проекта «МПКС» и четырех скоростных судов проекта «КС-162».

