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С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии

1 февраля 2025 10:53
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С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, вступающих в силу с февраля.

В частности, с 1 февраля материнский капитал, социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы на 9,5%. Теперь максимальная сумма маткапитала составит 912 тысяч рублей.

Кроме того, с 5 февраля вступит в силу направленный на повышение безопасности в стране закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Таким образом, утратившие право легально находиться в РФ будут высланы за пределы государства.

Также, в случае нарушения правил въезда в РФ или выезда из нее виновные лица понесут административную ответственность.

Ранее российское правительство проиндексировало на 9,5% страховые пенсии до уровня фактической инфляции. Решение было принято по поручению президента РФ Владимира Путина. Изначально страховые пенсии были увеличены на 7,3% в соответствии с прогнозом по инфляции.

Размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям работающих и неработающих пенсионеров и стоимость одного пенсионного коэффициента увеличены с 1 января 2025 года. Таким образом, в феврале российские пенсионеры получат доплату за январь. Решение коснется около 39,3 миллиона человек, пишет Смотрим. 

Теги: Акценты В центре внимания

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