С 1 декабря в Самарской области могут отключить корпоративные номера

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По всей России действуют около 32 миллионов корпоративных симкарт.

В России с декабря 2021 года могут отключить более 50% корпоративных номеров, к такому выводу пришли аналитики и мобильные операторы.

Согласно поправкам в законе "О связи", все юрлица должны вносить в Единую систему идентификации и аутентификации данные о пользователях симкарт. А с 1 июня 2021 года нужно добавлять данные и новых корпоративных абонентов, пользователей действительных номеров нужно зарегистрировать до 1 декабря. Иначе данные симкарты будут заблокированы.

"Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях sim-карт в ЕСИА", — рассказал гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов.

В России на данный момент действуют около 32 миллионов корпоративных sim-карт. Однако не все В2В-клиенты мобильных операторов прошли регистрацию на Госуслугах и знают о рисках отключения, пишет "Коммерсант".

Также в Госдуму внесены новые законопроекты, где говорится о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте, сообщает ГТРК Самара.