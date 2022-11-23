С 1 декабря самарский Ботанический сад закрывается на зимний период

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График работы Ботанического сада Самарского университета им. Королёва в ближайшее время изменится. С 1 декабря территория сада закрывается на зимний период, как и большинство ботанических садов, находящихся в умеренной климатической зоне с обильными снегопадами.



До первого зимнего дня сад можно посещать с 10.00 до 17.00 по будням, кроме среды - санитарного дня, и с 10.00 до 16.00 - в выходные дни. Войти в Ботанический сад и выйти из него можно через главный вход, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля.



Традиционно откроется Ботанический сад весной, когда установится благоприятный температурный режим и будут проведены все необходимые работы по подготовке территории для посетителей, сообщает sovainfo.ru.

Фото: Самарский университет