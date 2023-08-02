Я нашел ошибку
Главные новости:
Правоохранители нашли человека, из-за которого пострадала 12-летняя девочка на реке Сок
Правоохранители нашли человека, из-за которого пострадала 12-летняя девочка на реке Сок
Мужчина утонул на акватории реки Самара в затоне Щучий
Мужчина утонул на акватории реки Самара в затоне Щучий
В России появится единый реестр стартапов
С 1 августа возобновляется выдача единых электронных виз иностранным гражданам для краткосрочных поездок в
С 1 августа возобновляется выдача единых электронных виз иностранным гражданам для краткосрочных поездок в РФ
Проект резидента «Жигулёвской долины» по мониторингу качества воды в Волге вызвал интерес представителей Волгоградской области
Проект резидента «Жигулёвской долины» по мониторингу качества воды в Волге вызвал интерес представителей Волгоградской области
Кинопоказы в Самаре пройдут в Сквере Эльдара Рязанова
Кинопоказы в Самаре пройдут в Сквере Эльдара Рязанова
«Единая Россия»: За два года действия программы социальной догазификации заключены 915 тысяч договоров на подключение
«Единая Россия»: За два года действия программы социальной догазификации заключены 915 тысяч договоров на подключение
Благоустройство мест притяжения горожан областной столицы продолжается
Благоустройство мест притяжения горожан областной столицы продолжается
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
0.19
EUR 100.7
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Кинопоказы в Самаре пройдут в Сквере Эльдара Рязанова
Горожан приглашают на лекцию "Самара летняя"
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 1 августа возобновляется выдача единых электронных виз иностранным гражданам для краткосрочных поездок в РФ

2 августа 2023 15:47
87
С 1 августа возобновляется выдача единых электронных виз иностранным гражданам для краткосрочных поездок в

С 1 августа возобновляется выдача единых электронных виз иностранным гражданам для краткосрочных поездок в Российскую Федерацию в туристических, деловых, гуманитарных целях или с гостевым визитом.

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области уведомляет, что с 1 августа 2023 года возобновляется выдача единых электронных виз иностранным гражданам для краткосрочных поездок в Российскую Федерацию в туристических, деловых, гуманитарных целях или с гостевым визитом.

Единая электронная виза выдается сроком действия до 60 дней для однократного въезда с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

При пересечении Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином в обязательном порядке заполняется миграционная карта. При этом в документ, удостоверяющий личность въезжающего, проставляются сведения только о пересечении Государственной границы Российской Федерации без сведений о наличии выданной единой электронной визы.

Данная возможность въезда предоставлена для граждан государств, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2020 года № 2571-р, через пункты пропуска пересечения Государственной границы Российской Федерации, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2020 года

№ 2741-р.

Одновременно напоминаем, что иностранный гражданин обязан покинуть территорию Российской Федерации после истечения разрешенного срока временного пребывания. За нарушение миграционного законодательства, выразившееся в несоблюдении порядка пребывания на территории Российской Федерации или осуществлении деятельности, не соответствующей заявленной цели въезда, иностранный гражданин в установленном порядке подлежит привлечению к административной ответственности.

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
31 июля 2023, 19:59
Самарские организации приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Лучший кейс по охране труда – 2023»
Конкурс проводится с 17 июля 2023 года по 1 сентября 2023 года. Общество
410
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
31 июля 2023, 14:42
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
За время проведения акция «Народное признание» стала своеобразным символом открытости, прозрачности и непредвзятости при определении лауреатов. Общество
583
«Я рад, что у нас все получилось»: Дмитрий Азаров отметил организацию молодежного форума «iВолга».
28 июля 2023, 22:06
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров оценил масштаб и качество проведения в Самарской области молодежного форума «iВолга»
«Я рад, что у нас все получилось»: Дмитрий Азаров отметил организацию молодежного форума «iВолга». Общество
1199
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
2 августа 2023  16:46
Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
4
В Самаре планируют изменить порядок размещения самокатов на городских территориях
2 августа 2023  13:41
В Самаре планируют изменить порядок размещения самокатов на городских территориях
153
Дмитрий Азаров отметил темпы развития самарских компаний, вышедших из-под иностранного управления
2 августа 2023  12:53
Дмитрий Азаров отметил темпы развития самарских компаний, вышедших из-под иностранного управления
463
В День Воздушно-десантных войск России губернатор Дмитрий Азаров обратился к воинам и ветеранам ВДВ
2 августа 2023  10:09
В День Воздушно-десантных войск России губернатор Дмитрий Азаров обратился к воинам и ветеранам ВДВ
272
Работа по восстановлению прав участников долевого строительства – под контролем Правительства Самарской области
1 августа 2023  21:15
Работа по восстановлению прав участников долевого строительства – под контролем Правительства Самарской области
577
Весь список