С 1 августа возобновляется выдача единых электронных виз иностранным гражданам для краткосрочных поездок в РФ

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С 1 августа возобновляется выдача единых электронных виз иностранным гражданам для краткосрочных поездок в Российскую Федерацию в туристических, деловых, гуманитарных целях или с гостевым визитом.

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области уведомляет, что с 1 августа 2023 года возобновляется выдача единых электронных виз иностранным гражданам для краткосрочных поездок в Российскую Федерацию в туристических, деловых, гуманитарных целях или с гостевым визитом.

Единая электронная виза выдается сроком действия до 60 дней для однократного въезда с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

При пересечении Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином в обязательном порядке заполняется миграционная карта. При этом в документ, удостоверяющий личность въезжающего, проставляются сведения только о пересечении Государственной границы Российской Федерации без сведений о наличии выданной единой электронной визы.

Данная возможность въезда предоставлена для граждан государств, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2020 года № 2571-р, через пункты пропуска пересечения Государственной границы Российской Федерации, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2020 года

№ 2741-р.

Одновременно напоминаем, что иностранный гражданин обязан покинуть территорию Российской Федерации после истечения разрешенного срока временного пребывания. За нарушение миграционного законодательства, выразившееся в несоблюдении порядка пребывания на территории Российской Федерации или осуществлении деятельности, не соответствующей заявленной цели въезда, иностранный гражданин в установленном порядке подлежит привлечению к административной ответственности.