С 1 апреля в России отменят ряд льгот, которые власти ввели на фоне пандемии коронавируса

167

В России с 1 апреля будет отменен ряд льгот, которые власти ввели на фоне пандемии коронавируса, передают "Известия". Об этом во вторник, 23 марта, пишет «Парламентская газета».

В частности, граждане больше не смогут получать новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Большинство россиян получили средства, не подавая заявлений, к 25 декабря 2020 года.

Работающим жителям старше 65 лет будет недоступно оформление больничных листов для соблюдения домашнего режима.

Утратят силу и рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов для граждан, у которых сократились доходы из-за ситуации с COVID-19. Физические лица, самозанятые и бизнесмены могут подать заявку до 31 марта. Запрет на выселение клиентов-должников банков прекратит действовать в этот же день.

Безработных перестанут регистрировать онлайн с помощью госуслуг и «Работа в России». Онлайн-документы без бумажных копий перестанут находиться в обороте работодателей также с 1 апреля.

Кроме того, с 1 апреля будет недействительно постановление правительства РФ о необходимости заключить с производителями, поставщиками и торговыми сетями соглашение о снижении цен на сахар и подсолнечное масло.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин/"Известия"