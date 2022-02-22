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РЖД, СБЕР и другие крупные компании расскажут, как построить карьеру  молодым специалистам России

22 февраля 2022 16:27
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Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее пройдёт в третий  раз онлайн 2 марта.

Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее пройдёт в третий  раз онлайн 2 марта. Форум профессий собирает на одной площадке спикеров,  ведущих представителей отечественных компаний, которые расскажут аудитории  о наиболее востребованных профессиях и карьерных треках. Мероприятие в  октябре 2021 года посетили более 4,5 тысяч школьников, абитуриентов, их  родителей и педагогов. 

«Мир стремительно меняется, поэтому так важно быть в курсе всех современных  тенденций на рынке труда и подходить к выбору профессии осознанно», – рассказала Гоар Ананян, руководитель проекта WOWPROFI.ru. 

Цели форума: 

- помочь молодым специалистам узнать о новых профессиональных областях; 

- расширить знания о возможных карьерных траекториях; 

- предоставить необходимую информацию для выбора будущей профессии. 

На форуме участников ждут: 

- выступления представителей ведущих компаний; 

- выставка профессий; 

- бесплатные тесты на профориентацию и выявление своих склонностей; ✔ розыгрыши призов. 

Молодые специалисты получат возможность пройти бесплатный тест на  профориентацию и выиграть подарки от спикеров и партнеров форума.  

Спикеры форума: 

- Елизавета Орловская, менеджер Дирекции академических партнёрств  компании Сбер, тема: «Перспективы карьерного развития». 

- ГоарАнанян, руководитель проекта WOWPROFI.ru, тема: «Профессии  будущего. Как и что выбрать?». 

- Александр Шабалтин, куратор студенческой программы RZD.GENERATION компании РЖД, тема: «РЖД сегодня: карьерные  перспективы для молодёжи». 

И многие другие… 

Начало форума: 16:00 (время Московское). 

Стать участником форума можно на сайте.

 

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