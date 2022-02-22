РЖД, СБЕР и другие крупные компании расскажут, как построить карьеру  молодым специалистам России

100

Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее пройдёт в третий раз онлайн 2 марта. Форум профессий собирает на одной площадке спикеров, ведущих представителей отечественных компаний, которые расскажут аудитории о наиболее востребованных профессиях и карьерных треках. Мероприятие в октябре 2021 года посетили более 4,5 тысяч школьников, абитуриентов, их родителей и педагогов.

«Мир стремительно меняется, поэтому так важно быть в курсе всех современных тенденций на рынке труда и подходить к выбору профессии осознанно», – рассказала Гоар Ананян, руководитель проекта WOWPROFI.ru.

Цели форума:

- помочь молодым специалистам узнать о новых профессиональных областях;

- расширить знания о возможных карьерных траекториях;

- предоставить необходимую информацию для выбора будущей профессии.

На форуме участников ждут:

- выступления представителей ведущих компаний;

- выставка профессий;

- бесплатные тесты на профориентацию и выявление своих склонностей; ✔ розыгрыши призов.

Молодые специалисты получат возможность пройти бесплатный тест на профориентацию и выиграть подарки от спикеров и партнеров форума.

Спикеры форума:

- Елизавета Орловская, менеджер Дирекции академических партнёрств компании Сбер, тема: «Перспективы карьерного развития».

- ГоарАнанян, руководитель проекта WOWPROFI.ru, тема: «Профессии будущего. Как и что выбрать?».

- Александр Шабалтин, куратор студенческой программы RZD.GENERATION компании РЖД, тема: «РЖД сегодня: карьерные перспективы для молодёжи».

И многие другие…

Начало форума: 16:00 (время Московское).

Стать участником форума можно на сайте.