«Рыбный ларец» и волжская уха: в Сызрани пройдёт фестиваль «Рыба-Раки»

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В субботу, 13 августа, Сызрань ждёт в гости любителей волжской рыбы со всей Самарской области. Гастрономический фестиваль «Рыба-Раки» (0+) традиционно пройдёт у Кремля на городской набережной.

Фестивальные площадки будут работать с 16:00 до 20:00. Здесь предложат рыбные угощения и сувениры. Так, в зоне гастрономических миниатюр можно продегустировать рыбу и раков, а на площадке "Рыбный ларец" выбрать себе на память тематическую поделку. На фестивале рыболовы тоже смогут похвастать своими трофеями: на площадке «Волжские дары» продавать будут как рыбу, так и раков.

«Поймай золотую рыбку» – это развлечения для детей. А фотозона «Попутный ветер» и чайная палатка – для всех желающих.

С 16:00 до 17:30 будет работать площадка «Счастливый гость» (награждение победителей лотереи - 16:30-17:00, 17:30-18:00).

Вкусным финалом гастрономического праздника станет волжская уха, которой можно будет угоститься с 18:00 до 18:30 на площадке «Рыбный котелок».

С 17:00 до 17:30 и с 18:00 до 18:45 состоится концерт, а с 18:45 до 20:00 - опен-эйр «Танцуют все!» с программами от инструкторов фитнес-клуба. Напомним, что фестиваль «Рыба-Раки» проводится у Сызранского кремля с 2017 года.

На этом рыбный праздник в Сызрани не закончится. У него будет продолжение, но уже на более серьезном уровне. В городе с 19 по 26 августа пройдут соревнования Лиги профессиональных рыболовов Pro Anglers League. По словам организаторов, в этом году регистрацию прошли 20 экипажей из разных городов России: Волгограда, Санкт-Петербурга, Ярославля, Москвы, Самары, Казани, Балаково, Ижевска, Пензы, Оренбурга, Звенигово, Зеленодольска.

Некоторые профессионалы уже вовсю тренируются, да и как не набивать руку, ведь Сызрань - рыбное место. Так, экипаж из Северной столицы - Павел Мычко и Вячеслав Юрганов - находится в Сызрани уже 10 дней, из которых неделю они не выходили на сушу. Как говорят сами петербуржцы, три рыбы категории 10+ за последние три дня внушают уверенность!

Фото: pxhere