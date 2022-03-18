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«Русская весна» в Приволжском федеральном округе

18 марта 2022 15:57
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Сегодня вся страна отмечает годовщину Русской весны.

Сегодня вся страна отмечает годовщину Русской весны. 18 марта 2014 года – эта дата стала днем восстановления исторической справедливости. Восемь лет назад жители Крымского полуострова обратились к нашей стране с призывом защитить их жизнь и права. Крым и Севастополь выбрали свой путь – возвращение в родную гавань, на Родину.

Через восемь лет, в феврале 2022 года, к России за помощью обратились жители Донбасса. Как и весной 2014 года, Президент Российской Федерации Владимир Путин и наша армия встали на защиту мирных жителей. Празднуя Крымскую весну, мы также выражаем поддержку Луганской и Донецкой народным республикам.

Одним из главных символов воссоединения Крыма с Россией стал Крымский мост – самый длинный мост в Российской Федерации (его протяженность – 19 км). В знак солидарности и неразрывной связи с Крымом и Донбассом жители Приволжья в течение всей недели проводили флешмобы на главных мостах в своих региональных столицах, выходили с государственными флагами Российской Федерации, республик ЛНР и ДНР, символикой Русской весны и национально-культурных объединений в Приволжском федеральном округе.

Сегодня, 18 марта, в рамках годовщины Русской весны и воссоединения Крыма и Города-Героя Севастополя с Россией, а также в поддержку российских военных и спецоперации на Донбассе во всех регионах Приволжского федерального состоятся митинги и концерты. В Самарской области в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией акцию провели на мостовом переходе через реку Сок. Приехали кадеты, поисковики, участники военно-патриотических клубов. На их лицах – триколор.

В знак поддержки российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, участники акции выстроились в букву «Z», подняв над головами российский флаг.

 

Фото:   скриншот видео

Теги: Мероприятия

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